Maçın 6. dakikasında Türkiye gole çok yaklaştı. Sağdan Zeki Çelik'in yerden ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Atağın devamında Portekiz savunması meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

22. dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen atakta Leao'nun yerden ortasında savunmadan seken top, penaltı noktasının sağındaki Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 0-1.

29. dakikada Portekiz ikinci golü buldu. Kaleci Altay'ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydın'ın hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 0-2.

31. dakikada soldan 2 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yakın direğe yerden vuruşunda, kaleci topu ayağıyla kornere uzaklaştırdı.

41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

İlk yarı, Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topu önüne alan Yusuf Yazıcı'nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diogo Costa'da kaldı.

56. dakikada Portekiz farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

88. dakikada atılan ara pasta defansın arkasına sarkan Bernardo Silva kale önünde topa vurmaya çalışırken kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

Karşılaşma, Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan notlar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Gürcistan maçının başlangıç kadrosunda yer alan Mert Günok, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yerine Portekiz karşısında Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve Mert Günok ise maç kadrosunda yer alamadı.

Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Hamit Altıntop ve Ronaldo sohbet etti

Türkiye ile Portekiz arasındaki mücadele öncesinde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo sohbet etti.

Takım girişlerinin yapıldığı yerde karşılaşan ve Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan Hamit Altıntop ile Ronaldo, sohbet etti, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Pepe de Altıntop ile selamlaştı.

BVB Dortmund Stadı'nda büyük coşku

Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.

BVB Dortmund Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.