Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'daki Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
6. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Sağdan Zeki Çelik'in yerden ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Atağın devamında Portekiz savunması meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen atakta Leao'nun yerden ortasında savunmadan seken top, penaltı noktasının sağındaki Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 0-1.
29. dakikada Portekiz ikinci golü buldu. Kaleci Altay'ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydın'ın hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 0-2.
31. dakikada soldan 2 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yakın direğe yerden vuruşunda, kaleci topu ayağıyla kornere uzaklaştırdı.
41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
İlk yarı, Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo
Goller: Dk. 22 Bernardo Silva, Dk. 29 Samet Akaydın (Kendi kalesine) (Portekiz)
Sarı kartlar: Dk. 25 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 42 Samet Akaydın ve Zeki Çelik (Türkiye), Dk. 39 Leao, Dk. 45 Palhinha (Portekiz)