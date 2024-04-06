Maçın oynanacağı Zrenjanin kentindeki Kristalna Spor Salonu'nda başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan milli takım, savunma, şut ve taktik çalışmasıyla devam etti.

Ay-yıldızlı hentbolcuların sabah seansındaki yaklaşık 2 saat süren antrenman, ikinci bölümünde yapılan çift kale maçın ardından tamamlandı.

Milli takım, grup ikinciliğini garantilemek için kazanmak zorunda olduğu yarınki Sırbistan maçı öncesinde bu akşam ve yarın öğleden önce birer antrenman daha yapacak.