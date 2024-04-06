Yarı finalde Ziraat Bankkart'ı eleyen Fenerbahçe Parolapara ile Galatasaray HDI Sigorta'yı saf dışı bırakan Halkbank, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlamak için karşılaşacak.
Final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak takım, şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.
Ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:
11 Nisan Perşembe:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
14 Nisan Pazar:
20.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
17 Nisan Çarşamba:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
20 Nisan Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)
23 Nisan Salı:
19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)-(Gerekirse)
- Üçüncülük etabının da programı açıklandı
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın karşı karşıya geleceği üçüncülük etabının da maç programı belli oldu.
Bu seride 2 galibiyete ulaşacak takım, sezonu üçüncü sırada bitirecek.
Üçüncülük etabının maç programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
16 Nisan Salı:
18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
19 Nisan Cuma:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)-(Gerekirse)