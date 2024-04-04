Necla Güngör Kıragası, Avrupa Şampiyonası Elemeleri mücadelesini değerlendirdi.

İsviçre maçının takımına olumlu yansımaları olacağını belirten Kıragası, "Sonuç ne olursa olsun, bu kadar deneyimli bir takım karşısında oynamak, onlara karşı mücadele etmek, bir sonraki maçlar, bir sonraki adımlar için bize çok büyük bir deneyim olarak geri dönecektir. Biz de ona göre hazırlığımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Kıragası, 6'da 6 yaparak lider tamamladıkları C Ligi'nde elde ettikleri başarının altında yatan en önemli unsurun, birlikteliğe inanmak olduğuna dikkati çekerek, "Biz başaracağımıza çok inanarak bu yola çıktık ve bir kişi bile fire vermedi. Burada herkes çok inandı. Hedefe çok odaklanan bir takım olduk. Ekip halinde hareket etmenin sonucunda da çok iyi neticeler alabildik." değerlendirmesinde bulundu.

"Planlarımızı hayata geçirmeye çalışacağız"

B Ligi'ndeki hedeflerinden bahseden teknik direktör Kıragası, "B Ligi'ndeki amacımız 1. olmak değil. B Ligi'ndeki en büyük hedefimiz, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde play-off'u görebilmek. Bunun için mücadele edeceğiz. Ona göre stratejik bir planlama yaptık. Şimdi o planlarımızı hayata geçirmeye çalışacağız." dedi.

Takımın elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını dile getiren Necla Güngör Kıragası, "Önemli olan zor rakiplerin ne yaptığı değil, bizim onlara karşı nasıl bir oyun kurgusuyla çıktığımız. Oyuncularımıza bunu aktarıyoruz. O yüzden de elimizden gelenin en iyisini yaparak sahada olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekip halinde çok hayal ettik, şimdi hayallerimizi yaşıyoruz"

Türkiye'de kadın futbolunun geldiği noktaya değinen Kıragası, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben 15 sene önce kadın futbolunun içine girdiğim zaman, bu yaşadığımız süreç bir hayaldi. Hayal etmeden de olmuyor. Ekip halinde çok hayal ettik, şimdi hayallerimizi yaşıyoruz. 10 sene sonra inanın ilginin çok daha fazla arttığı, her oyuncumun çok ciddi anlamda rol model alınacağı bir sürecin olacağını düşünüyorum. Futbol, bir sektör ve bu sektörde ne kadar yatırım yaparsanız o kadar başarı geliyor. Yatırımın gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. O yüzden geleceğe çok daha umutla bakıyorum.

Futbol alanında ilerlemek isteyen gençlere örnek olmak istediğini aktaran Türkiye'nin pro-lisans sahibi ilk kadın teknik direktörü, "Bu yolda tutkuyla ilerlenebiliyor. Tutkunuz, merakınız olmadığı zaman, çok istikrarlı bir şekilde yürüyemezsiniz. Onlara en büyük tavsiyem; futbola, antrenörlüğe ya da başka bir konuma tutkuları varsa, mutlaka peşinden gitmeleri. Yılmayacaklar, çok çalışacaklar. Örnek olabildiysem, oyuncularım bizden sonraki süreçte örnek olabiliyorsa, en büyük mutluluğu yaşıyorum demektir." diyerek sözlerini tamamladı.