Haber: Damla Oya Erman

Nostalji rüzgarları, saç stillerine de dokunuyor. 80'lerin renkli ve cesur saç modelleri, günümüzün modasına geri dönüş yapıyor. Geçmişin saç trendleri, modern yaklaşımlarla harmanlanarak, yeniden canlanıyor.

1. Yüksek topuzlar ve kabarık saçlar

80'lerin favori saç modelleri arasında yer alan yüksek topuzlar ve kabarık saçlar, günümüzde de popülerlik kazanıyor. Daha sade ve zarif bir şekilde yeniden yorumlanan yüksek topuzlar, özel etkinliklerden günlük yaşama kadar geniş bir yelpazede tercih ediliyor. Kabarık saçlar ise hacim ve hareket arayanların tercihi olmaya devam ediyor.

2. Dalgalı saçlar ve büyük bukleler

80'lerin ikonik dalgalı saçları ve büyük bukleleri, bugün dalgalı ve dokulu saç stillerinin temelini oluşturuyor. Dijital maşalar ve özel şekillendirme ürünleri sayesinde, o dönemin enerjisini günümüze taşımak mümkün hale geliyor. Saçlara hareket katmak isteyenler için ideal bir seçenek.

3. Renkli tutkular: Pastel ve neon renkler

80'lerin cesur renk anlayışı, günümüzde saç renkleriyle yeniden hayat buluyor. Pastel tonlardan neon renklere kadar geniş bir renk yelpazesi, cesur bireylerin tercihi oluyor. Saçlarda renkli vurgular ve balyajlar, tarzını öne çıkarmak isteyenlere ilham kaynağı oluyor.

4. Punk ve Mohawk

Punk kültürünün etkisiyle ortaya çıkan Mohawk saç modeli, günümüzde de radikal bir ifade biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Hem erkekler hem de kadınlar için cesur bir seçenek olan bu saç stilini, modern detaylarla harmanlayarak benzersiz bir tarz oluşturmak mümkün.

Görünüşe göre 80'lerden gelen saç modelleri, günümüzdeki tarz sahibi bireylerin tercihi haline geliyor. Geçmişin ikonik stilleri, yeniden yorumlanarak modern hayata uyarlanıyor. Bu trend, geçmişle bugün arasında nostaljik bir köprü kuruyor.