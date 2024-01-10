Türk yazılım sektörünün bugün geldiği noktada kadınların büyük rolü olduğunu ifade eden Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Kasım ayında, Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG’te aldığımız 1.’cilik ödülümüz, inovasyon ve ar-ge’ye verdiğimiz önemi gösterirken, inovasyon ve arge’deki başarımız kadın iş gücümüzün emeğini gözler önüne seriyor. Uyumsoft’ta yöneticilerimizin yüzde 70’i, çalışanlarımızın yüzde 59 kadın. Yönetim kadrosundan ar-ge’ye, yazılımdan müşteri ilişkilerine kadar tüm departmanlarda kadın çalışanlarımız görev alıyor. Türk yazılım sektörünün bugün geldiği noktada kadınların rolü büyük. Firmamız, İstanbul merkez ofisinin yanında, Anadolu’nun bilişim vadisi olması hedefiyle yola çıkmıştır. Anadolu’nun dört bir yanındaki ofislerimiz ve bine yaklaşan iş ve çözüm ortağımız ile Türkiye’nin işletmelerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğin dünyasına hazırlarken, bu başarımızı Anadolu’da ağırlıkla kadın çalışanlarımız ile taçlandırıyoruz. İş insanı olarak, firmamızdaki insan kaynağını, kadın veya erkek çalışanımız olarak ayırmıyoruz ve kendi sektörümüzdeki gündemlere odaklanıyoruz. Bugün dünyamızda, sürdürülebilirlik, teknolojik transformasyon, tedarik zinciri yönetimi gibi konular, öncelikli temel sorunlar olarak şirketlerin gündemlerinde yer alıyor. Uyumsoft olarak bizler de, teknolojik ürün ailemiz ile dünyanın temel sorunlarına çözümler üretmeye devam ediyoruz. Uyumsoft, 28 yıldır ar-ge ve inovasyon odaklı çalışarak,100 binin üzerindeki yerli ve global firmanın uçtan uca dijital dönüşümünü sağlamaktadır.” dedi.

Kadın Girişimcileri Destekleme Ödülleri sahiplerini buldu

Açılış konuşmalarının ardından, Envoyo Kurucu Yönetici ortağı Özge Yürür moderatörlüğünde yapılan ; “İlham Veren Girişimci Kadınlar Konuşuyor” oturumunda, Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, Shopsa Online e-Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem birer konuşma yaptılar. Panelin ardından, ödül törenine geçildi.

1-“Sanata Değer Katan Ödülü”: Özlem Korkmaz Turan / Cadence Art& Hobby Paints Kurucu Ortağı

2-“Yaratıcılıkta Başarı Ödülü”: Çiğdem Ulucasoy / Fws Havacılık Uzay ve Simülasyon Teknolojileri Kurucu Başkanı

3-“Dayanışma Ödülü” : Betül Zabun Kenger / Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı

4-“Türk Dünyası Ödülü”: Prof. Dr. Aygün Attar / Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi

5-“Sosyal Girişimcilik Ödülü” : Pınar Adabağ / Marshall Pazarlama Direktörü

6-“Hayata Değer Katan Ödülü” : Zeynep Yosun Akverdi / AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

7-“Kadına Girişimciye Değer Katan Ödülü”: Esin Güral Argat / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı

8-“Yurtdışında Ülkemize Değer Katan Ödülü”: Pınar Ersoy / Alman-Türk Ticaret Sanayi Odası Başkanı

9-“Sürdürülebilir Tarımda Başarı Ödülü”: İzlem Erdem / Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı

10-“Fayda ve Değer Yaratan Ödülü”: Işınsu Kestelli / İzmir Ticaret Borsası Başkanı

11-“Sağlıkta Değer Katan Ödülü”: Dr. Neslihan Kahraman / Türkiye Hastanesi Sağlık Yönetim Danışmanı

12-“Tarım ve Kırsal Kalkınma Ödülü”: Cennet Polat / Türkoğlu Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı

13-“En Başarılı Yönetici Ödülü”: Arzu Akyol Ekiz / Ekol Lojistik Türkiye Ülke Müdürü

14-“Kırsal Kalkınma Ödülü”: Oğuzeli Hanımelleri Kooperatifi