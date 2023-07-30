Haber: Beyza Betül Cihan

Esenyurt'ta meydana gelen dehşet verici olayda, tekel bayi katliamında hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası, açıklama yaptı. Oğlunun ve arkadaşının vahşice öldürülmesine neden olan trajik olayın ardındaki sebebi anlatırken, toplumsal bir soruna dikkat çekti.

Yunus Emre Erzen'in babası, saldırganların 20 yıldır aynı mahallede yaşadığı ve birbirlerini tanıdığı kişiler olduğunu belirtti. Ayrıca, şahıslar arasında 600.000 lira borç ilişkisinin olduğunu ve bu nedenle icra işlemleri başlatıldığını dile getirdi. Ancak, hiçbir borcun insan hayatını kaybetmeye neden olmaması gerektiğini vurguladı.

Tüm esnafın zaman zaman sıkıntıya girebileceğini ifade eden baba, bu tür sorunların şiddete dönüşmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Oğlu ve arkadaşının hayatını kaybetmesinin ardından halen aklının ermediğini dile getirirken, toplumda yaşanan şiddet olaylarına karşı bir uyarıda bulundu.

Baba Erzen “Ben halen şoktayım. Çocuğumun ve arkadaşının öldürüldüğünü yeni idrak ediyorum” dedi.

Baba Erzen “Olay akşamı, yani olaydan kısa süre önce bu kişiler beni birkaç kez aradı. Onlardan biri ile konuştum da. Ancak büfeye gidip çocuğumu ve arkadaşını öldürecekleri aklımın ucundan geçmezdi. O gün, bana ve çocuklarıma yönelik bir icra takibi yazısı ulaştı bana. Ben de duruma tepki gösterdim. Verdiğim tepkide de küfür veya hakaret yoktu. Biz borçtan kaçan insanlar değiliz demiştim” ifadelerini kullandı.