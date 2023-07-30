Haber: Beyza Betül Cihan

Saldırganlar, Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit ederek ona acımasız bir işkence uyguladılar. Müziğin eşlik ettiği dehşet verici süreç boyunca, Cengiz B. saatlerce dövüldü ve işkenceye maruz kaldı.

Olayın aralarında araç kiralama konusunda yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, Cengiz B.'nin yaşadığı dehşet anları, kamuoyunda büyük infial yarattı.

Polis, olaya dair soruşturma başlatırken, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Toplumda şiddet olaylarının arttığı ve bu tür vahşi saldırıların önüne geçilmesi gerekliliği, bir kez daha gündeme gelmiş durumda.

Özellikle araç kiralama ya da benzeri husumetlerin şiddete dönüşmesini önlemek için toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması, uygun önleyici tedbirlerin alınması ve adalete güvenin sağlanması önem arz etmektedir. Bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için toplumsal barış ve adaletin güçlendirilmesi gerekliliği, tüm kesimler tarafından vurgulanmaktadır.