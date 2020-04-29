Mustafa KURNAZ

Maalesef 5g teknolojisi ile ile hemoglobin arasındaki bağlantı maalesef bizlerden gizleniyor.

NewYork üniversitesinde araştırma görevlisi ve doktor olan Cameron Kyle-Sidell Geçtiğimiz günlerde bir açılama yaptı. Covit-19’a bağlı kandaki hemoglobin yapısının değişmesi bizleri gerçekten zor zamanlar geçirmemize sebep oluyor diye açıklama yaptı ve hemen arkasından yayın yasağı getirildi.

Normal olarak çalışan 1 hemoglobin molekülü oksihemoglobin oluşturarak Demir (Fe2 + ) kullanarak 4 oksijen molekülüne bağlanır. Bu bağlanma yalnızca ‘’kısmı basınç’’ adı verilen olaydan kaynaklanır..

5G çalışma Frekans aralığının özllikle kalsiyum iyonları (VGCC) İle “Gerlilim geçitli iyon kanallarına” (VGIC) neden olduğu ve hücre duvarlarına giren ve hücreleri zehirleyen çok fazla kalsiyum nedeniyle hücresel toksite neden olduğu belgelenmiştir.

5G Frekans boyutunun sadece hücre geçirgenliğini değiştirdiğini değil aynı zamanda vücuttaki peroksin nitritleri’de serbest bıraktığını ortaya koyuyor. Bunlar kanda dolaşan diğer sağlıklı molekülleri tahrip eden iltihap üreten moleküllerdir.

Kablosuz 5G ( wifi ) ve elektromanyetik frekans (EMF) İlişkin yayınlanmış bilimin kapsamlı bir incelemesi sonucunda Kablosu 5G (wifi) ve EMF dalgalarının aktif olarak insan vücuduna zarar verdiğine dair yedi ana başlık belirlemişlerdir.

Amerika birleşik devletleri çevre araştırmaları dergisindeki makalede 5G antenleri wifi sinyallerine maruz kalmanın aşağıdaki sıkıntılı durumlara yol açabileceğine dair görüşler makalede yayınlanmıştır.

Oksidaif stres. Sperm ve testis hasarı. EEG (Elektroensefalografi) değişiklikleri Apoptozis (programlanmış hücre) dahil olmak üzere nöropsikiyatrik etkiler hücresel Dna hasarı endokrin değişiklikleri ve aşırı kalsiyum yüklenmesi.

Covit-19 hastalarında zaten 5G maruziyetinin üç belirtisi görülmektedir. Nöropsikiyatrik etkiler Testiküler hasar ve oksidaif stresin gözlemlendiğini unutmayınız.

Geçtiğimiz Ocak ayında CNN muhabiri Chris Cuomo Naturel News’te yazdığı makalede Newyork covit-19 ile savaşanların halüsinasyon nöbetleri geçirdiğini belgeledikten sonra işyeri tarafından cezai işleme maruz kalmıştır.

Bilindiği üzere New York ilk 5G antenlerinin kurulduğu şehirlerden birtanesi.

Ayrıca 5G frekans boyutuna maruz kalanların beyin hücrelerinin iyon zehirlenmesi olarak tanımlanan bir mekanizma ile “Nöropsikiyatrik” etkilere neden olduğu ayrıca araştırmacılar bu duruma sürekli maruz kalanların beyin işlevlerinde değişiklik ve zihinsel düzensizliğe yol açtığını bu durumun 5G antenleri ile vücudun yüksek voltaja maruz kalmasından dolayı kaynakladığına dair açılamada bulunmuşlardır.

Koronavirüsün pandemi ile bu virüsden kaynaklı olduğu düşünülen zombi benzeri hareketler bilinçsizce tükürme öksürme gibi değişik harekelerin sergilediğine dair çokça video karşımıza çıkmıştır.

Oksijen konusuna geri dönecek olursak 5G frekans maruziyeti hemoglobin yapısını değiştirdiğini asıl işlevine zarar verdiğidir.

Hemoglobin molekülü YÜCE yaradanın inanılmaz bir nano teknoloji mucizesidir. Oksijen taşıyıp taşımadığına göre iki farklı yapısal durumda olur ‘R’ durumu ve ‘T’durumudur.

‘R’ durumunda oksijen için bir mıknatıs gibidir. Dört oksijen atomu bağlandığında oldukça kararlı bir yapıya dönüşür ve kırmızı görünür. Teknik olarak tek bir oksijen molekülü (O2) bağlanması diğer üç oksijen bölgesinde oksijene karşı afiniteyi arttır bu durum hemoglobinin dört oksijen molekülünü çok hızlı bir şekilde “temizlenmesini” sağlar. Hemoglobin oksijen içermediğinde ise ‘T’ durumuna dönüşür ve KAN’daki düşük oksijenden dolayı “mavi” renk alır. İnsanın aklına Son zamanlarda covit-19 ile mücadele edip hayatta kalan veya vefat eden lerin cilt rengindeki değişim geliyor. İbn-i sina derki insanın en hayati sıvısı kanıdır. Kanı ne kadar temiz olursa o kadar sağlıklı olur diye El kanun fitti Tıp eserlerinde çokça bahsetmiştir.

Konuyu toparlayacak olursak koronavirüs pandemi salgını devam etsin veya etmesin 5G frekans boyutuna karşı bireysel çapta mutlaka önlem alınması gerektiğidir.

5G frekans boyutunun ilacı acaba TERS FREKANS’ mıdır bekleyip göreceğiz.