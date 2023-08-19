İSTANBUL- Bağcılar’da yaşayan Güllü Gölçek (55) bel fıtığı, omurga kemiği eğikliği sebebiyle 1 hafta içinde iki ameliyat geçirdi. Ameliyatlar sonrasında durumunda iyileşme olmayan Gölçek, 4 ay yatalak kaldı. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamayan Gölçek hem fiziksel hem de psikolojik olarak bu durumdan olumsuz etkilendi. Fizik tedavi merkezinde 4 ay boyunca fizik tedavi gören Gölçek, bastonlarla ayağa kalkmaya başladı. Bastonları olmadan adım atamayan Gölçek, bir arkadaşının tavsiyesiyle Bağcılar Belediyesi Vefahane’ye geldi.

“Özgürce yürümeyi hedefliyorum”

Değneksiz yürüyemeyen Gölçek’e merkezde özel bir program hazırlandı. Spor eğitmeni Gül Yorulmaz tarafından koşu bandı ve bisiklet gibi spor aletlerinin hızı gün gün artırıldı. Yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi ve Gölçek, iki bastonunla geldiği merkezde şu an tek değnekle ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Vefahane’de iki hafta içinde düzelmeye başladığını söyleyen Gölçek, “İnşallah bastonsuz özgürce önceki hayatımdaki gibi yürümeyi hedefliyorum. Yapayalnız kaldığın zaman insanın modu düşüyor, acaba ben ne olacağım, nasıl yürüyeceğim yani gerçekten bunları çok düşünüyordum. Buraya geldikten sonra ben onları unuttum. Burada insanlarla konuşuyorum, sosyalleştim. Sporumu yapıyorum ve güzel zaman geçiriyorum. Benim durumumda olanlara burayı tavsiye ediyorum” dedi.

HABER: METE YILMAZ