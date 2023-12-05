Merhaba dostlarım !

Dünya KAOS düzeninde ;

Liderler ve yönetim şekilleri de öyle.

Vatanımda farklı diyemem.

EGE ADALARINA YUNANİSTAN’IN el koyması ve askeri yığınak haline getirmesine niye ses çıkarmıyoruz;bilemem.

...

Geçmişe gidelim gurur duyduğum tarihlere...

5 Aralık 2022 tarihindeyiz ve emin olun 5 Aralık 1934 yılından çok gerilerdeyiz.

5 Aralık çok önemli bir gün TÜRK KADINLARI için.5 Aralık 1934 tarihinde,

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN isteği ile

KADINLARIN aktif olarak siyaset yapabilmesi;

Ülke gündemi ve ülke geleceği konusunda

söz sahibi olabilmeleri için;

“Seçme ve seçilme hakları”

erkeklerle eşit olarak düzenlenir.

KADIN :

BİREY-ÖZGÜR VATANDAŞ

OLURSA ÜRETEBİLİR ancak.

Bu nedenle bugünü 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutluyoruz biz TÜRK KADINLARI.

5 Aralık tarihi,Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden “kadınlara seçme ve seçilme hakkı”tanınmasının yıl dönümüdür ve

5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların aday olabilmesinin önü açılmıştır.

Genç TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde 1930 ve 1934 tarihinde siyasal ve sosyal haklarını kazanan Türk kadınları aksine;dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. 5 Aralık 1934’de Türkiye Cumhuriyetinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o dönemde Avrupadaki bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınlar siyasi ve sosyal hayatın içinde değillerdi.

Dünya kadınlarına ise seçme ve seçilme hakları çok sonraları örneğin:

Fransa’da 1944,

Japonya’da 1945,

İtalya’da 1946,

Çin’de 1947,

İsviçre'de 1971'de verildi.

ATA'M biz kadınlara haklarımızı çok daha önce teslim etti;

Haklarımızın kıymetini bilelim...

"DÜNYA ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEY KADININ ESERİDİR”diyen ulu Önder

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ü tüm Türk kadınları adına minnetle anıyorum.

KADINLAR !UNUTMAMALIYIZ Kİ;

TEMİNATLARIMIZ OLAN ATATÜRK İLKELERİ

GİTTİ Mİ ÖZGÜRLÜK BİTER!

Ekte ilk kadın milletvekillerinizin aydınlık resimlerini göreceksiniz...

Tarihle kalınız;

Ders alınız...