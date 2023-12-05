Merhaba dostlarım !
Dünya KAOS düzeninde ;
Liderler ve yönetim şekilleri de öyle.
Vatanımda farklı diyemem.
EGE ADALARINA YUNANİSTAN’IN el koyması ve askeri yığınak haline getirmesine niye ses çıkarmıyoruz;bilemem.
...
Geçmişe gidelim gurur duyduğum tarihlere...
5 Aralık 2022 tarihindeyiz ve emin olun 5 Aralık 1934 yılından çok gerilerdeyiz.
5 Aralık çok önemli bir gün TÜRK KADINLARI için.5 Aralık 1934 tarihinde,
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN isteği ile
KADINLARIN aktif olarak siyaset yapabilmesi;
Ülke gündemi ve ülke geleceği konusunda
söz sahibi olabilmeleri için;
“Seçme ve seçilme hakları”
erkeklerle eşit olarak düzenlenir.
KADIN :
BİREY-ÖZGÜR VATANDAŞ
OLURSA ÜRETEBİLİR ancak.
Bu nedenle bugünü 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutluyoruz biz TÜRK KADINLARI.
5 Aralık tarihi,Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden “kadınlara seçme ve seçilme hakkı”tanınmasının yıl dönümüdür ve
5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile kadınların aday olabilmesinin önü açılmıştır.
Genç TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde 1930 ve 1934 tarihinde siyasal ve sosyal haklarını kazanan Türk kadınları aksine;dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. 5 Aralık 1934’de Türkiye Cumhuriyetinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o dönemde Avrupadaki bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınlar siyasi ve sosyal hayatın içinde değillerdi.
Dünya kadınlarına ise seçme ve seçilme hakları çok sonraları örneğin:
Fransa’da 1944,
Japonya’da 1945,
İtalya’da 1946,
Çin’de 1947,
İsviçre'de 1971'de verildi.
ATA'M biz kadınlara haklarımızı çok daha önce teslim etti;
Haklarımızın kıymetini bilelim...
"DÜNYA ÜZERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEY KADININ ESERİDİR”diyen ulu Önder
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ü tüm Türk kadınları adına minnetle anıyorum.
KADINLAR !UNUTMAMALIYIZ Kİ;
TEMİNATLARIMIZ OLAN ATATÜRK İLKELERİ
GİTTİ Mİ ÖZGÜRLÜK BİTER!
Ekte ilk kadın milletvekillerinizin aydınlık resimlerini göreceksiniz...
Tarihle kalınız;
Ders alınız...