19 KADIN FOTOĞRAFÇIDAN KADIN HİKAYELERİ; ‘BİZ’ SERGİSİ

Cumhuriyetimizin 100. yılında BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği) katkılarıyla, fotoğraf sanatçısı Dora Günel danışmanlığında, kadınlarımızın toplumdaki yaşam hikayelerinden oluşan ‘BİZ’ temalı sergi 1 Aralık Cuma günü Bursa BAOB Sergi Salonu’nda açıldı.

Sergi açılışına, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sibel Özer, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil, BUFSAD Başkanı Sn. Serpil Savaş, Atölye Danışmanı ve editörü Sn. Dora Günel ve sevgili eşi Özlem Günel, sergiye katkı sunan kadın sanatçılar, koordinasyonda emeği geçen Lale Düdükçü Atabek ve İclal Atasever, teknik desteğe el uzatan Egemen Ergin, Fahrettin Beceren, Veysel Kaya, afiş tasarımı ile ilgili Nermin Konuk Atalay, kızı Beren Atalay Yıldırım ve çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.

‘B İ Z’ temalı sergide Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına iz bırakmak isteyen BUFSAD’lı 19 kadın fotoğrafçı, farklı meslek gruplarından Türk kadınlarının günümüzde geldiği noktayı belgeledi. Fotoğraf sanatçılarının hikaye metinleriyle bütünleşen sergide her bir kadının ayrı hikayesi anlatılıyor.

‘B İ Z’ temalı Sergide kadın fotoğrafçılar ;

Bufsad Başkanı Sn. Serpil Savaş ‘ Kirazlı Yayla’ Dr. Aslı Güler ‘Tango’, Aylin Kırgözoğlu ‘Cumhuriyetin Yüzü/Gözü/Sözü’, Didem Turhan ‘Duygusal İllüzyon’, Handan Özer ‘Barış Kadın Bandosu’, İffet Karaca ‘Zehra Sönmez-Çok Çalış, Çok Gez, Çok Sev’, İlknur Dönmez ‘Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’, İlknur Soyer ve Reyhan Çervatoğlu ‘100. Yıl Mahalle Muhtarı-Ayşenur Sayan’, Lale Aksu Taşman ‘Kadın Enerjisi’, Lale Düdükçü Atabek ve İclal Atasever ‘Köz’, Nedret Hotun ‘Doğadan Sanata Kadın’, Nermin Atalay ve Hülya Kurak ‘Bu İş Eşitlik İşi’, Nesrin Akbaş ‘Prof. Dr.Tülay Duran’, Nihal Bilal ‘Asla Pes Etme’, Pınar Tümay ‘Koruyucu Melek’, Şule Deniz ‘Atlara Fısıldayan Kadın-Zülfiye Akbulut’ adlı hikayeleriyle yer aldı.

BUFSAD’lı kadın fotoğrafçılar yakalarına pembe kurdele takarak meme kanserine farkındalık yarattılar.

‘B İ Z’ Fotoğraf Sergisi 17 Aralık 2023 tarihine kadar Bursa BAOB Sergi Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

BUFSAD BAŞKANI SERPİL SAVAŞ; ‘Ben Değil Biz Diyebilmek İçin’

BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği) katkılarıyla ‘BİZ’ Sergi açılışında söz alan Bufsad Başkanı Serpil Savaş duygularını ve memnuniyetini şöyle ifade etti;

‘Üç yıl önce kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kadın fotoğrafçılar olarak vicdan sesimizle 'Varız ve Sanat’la iyileşeceğiz dedik. Ölmek için değil yaşamak, yaşatmak ve güne umudu doğurmak için yan yana durmayı başarmak, birbirimizin elini tutmak, paylaşmak, varlığımızın gücünü çoğaltıp izimizle ‘BEN değil BİZ’ diyebilmek için çıkacağımız dostluk kokan patika bir yol bulduk.

Fotoğraf bize ışık, yolda hikayeler sundu. Birinci yıl 'El, Emek, Kadın' , ikinci yıl 'Bursa’da Zanaatin İzleri' sergilerimizi açtık. Ayrıca ikinci yıl sergimizle Çin’ de gerçekleşen Uluslararası festivale davet aldık ve bizim için çok büyük gurur oldu. Bu yıl ise Cumhuriyetin 100. Yılı gururu ile Kadın kimliğimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyet’e bağlılığımız, Ulu Önderimiz Atatürk’e saygımızla üçüncü sergimiz ‘BİZ’ ile sanatseverlerle buluştuk. Yolculuğumuza eşlik eden tüm dostlara teşekkürlerimle, siz değerli dostlarımızı sergi açılışımızda yanımızda görmekten onur ve mutluluk duyuyoruz.’

DORA GÜNEL: ‘Günümüzde kadın yaşamları mutlaka kayıt altına alınmalı’

‘B İ Z’ Sergisi’nin Atölye Danışmanı ve editörü Sn. Dora Günel sergi açılış konuşmasında; sergi oluşum sürecini, gelişimini ve amacını şu sözlerle anlattı;

‘Mart ayında BUFSAD Başkanı Sn. Serpil Savaş’tan aldığım çağrı üzerine Kadın Fotoğrafçılar Grubu ile yapacağımız proje çalışmasının ilk adımlarını atmak için Nisan ayı başında arkadaşlarımızla ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Tanışmanın yanı sıra neler yapacağımız ve bu işi sonunda nasıl sergiye dönüştüreceğimizi uzun uzun tartıştık. Toplantının sonunda çoğunluğun belgesel tarzda foto öykü çalışma isteği ortaya çıktı, dört arkadaşımızın ise bir kavram üzerine deneysel fotoğrafla iş yapmak istedikleri belirlendi. Bunun üzerine karşılıklı öğrenme yöntemine dayanan bir atölye programı hazırladık. Nisan ayı sonundan itibaren zaman zaman yüz yüze kimi zaman da internet üzerinden olmak üzere uzun bir çalışma takvimi düzenlendi.

Program çerçevesinde: Bir fotoğraf projesini hazırlamada uygulanacak yöntemin adımları, belgesel fotoğraf çalışmasıyla foto öykü hazırlanması ve örnekleri, kavramsal sanat ve kısa tarihçesi ile bir kavram üzerinden yapılabilecek deneysel fotoğraf çalışmaları ve örnekleri, sergi-sunum hazırlığının nasıl yapılacağına dair konularda Kasım ayı sonuna kadar sürekli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu süre zarfında arkadaşlarımız hummalı bir çekim çalışması yapmaya başladılar ve sonuçları benimle paylaştılar. Oluşturulan dosyalardaki fotoğraflar üzerine çalışarak geri bildirimlerde bulunduk.

Bursa’da yaşayan on dokuz kadın arkadaşımızın her biri bir kadının ya da bir kadın grubunun hikayelerini günlük hayatlarından yansımalarla bizlerle paylaştılar. Ev yaşamları, iş yaşamları, sosyal yaşamları, sevinçleri, kaygıları ve hüzünleriyle bir sergiye dönüştürdüler. Belki de yaşamımızda hiçbir zaman karşılaşmayacağımız, tanımadığımız kadınların yaşam hikayeleriyle buluşturdular bizleri. Tango dansı eğiticisi, kadınlardan oluşan bando takımı, ağır iş dalında çalışan vinç operatörü, tekstilde çalışan mimar, okudukları okulun köy yaşam merkezine dönüştürülmesiyle ürünlerini burada üretip yeme - içme hizmeti de sunan bir imeceyi oluşturan kadınlar, başarılı mahalle muhtarı, kürek sporcusu, yoga eğitimcisi, tarih profesörü, belediye çalışanı - klinik psikolog, hayvan hakları gönüllüsü, köyde doğaya sahip çıkan, direnen kadınlar ve jokey. Sadece yaptıkları işlerle değil, iş yaşamları dışında da kendilerini geliştirmek için günlük yaşamla nasıl mücadele ettiklerine de tanıklık ettiler.

Öte yandan tek başına mücadele veren kadınların çığlığını, yirmili yaşlarında bir genç kadının hala yaşayan bir lugatın tanımlamalarından yola çıkarak dünyaya nasıl baktığını, çok eski bir masala bağlı kalarak bir kadının doğumundan ölümüne yaşam döngüsünde nasıl mücadele ettiğini anlattılar.

Hiç kuşkum yok, Kadın Fotoğrafçılar Grubundaki arkadaşlarımız bu işi burada bırakmayacaklar. Her biri için bir mini sergi olan bu çalışmaları daha da büyüyecek ve gelişecek. Günümüzde kadınların yaşadıklarının mutlaka kayıt altına alınması gerektiğine inanıyorum. Gayretli çalışmaları için katılımcı tüm arkadaşlarımı kutluyorum.’

MENEKŞE KARAMAN: ‘Doğadan Sanata Kadın’

Gazetemiz kültür-sanat sayfası yazarlarından Nedret Hotun ‘B İ Z’ Sergisinde ‘Doğadan Sanata Kadın’ adlı belgesel hikaye projesiyle yer aldı. Sanatçının hikayesini çektiği yoga eğitmeni ve ‘Uluslararası Bodrum Yoga ve Sağlıklı Yaşam Festivali’ nin yaratıcısı Sn. Menekşe Karaman sergi açılışına katıldı. Doğa, sanat, Yoga ve Sufizm’den etkilenen Menekşe Hanım duygularını ifade ederken;

‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında ‘BİZ’ Sergisindeki kadın hikayelerinden birinin konusu olmak benim için de çok heyecan verici. Bu anlamlı projede yer almaktan ve kadın fotoğrafçıların sevincini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. İmza attığınız birbirinden değerli çalışmalarınız ve davetiniz için çok teşekkür ederim’ dedi.