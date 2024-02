İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Sinema tarihçisi Agâh Özgüç'ün, "genç ve idealist bir senaryocunun gözüyle geleneksel Yeşilçam sinemasını sorgulayan", "sinemanın sinemaya baktığı" bir film olarak yorumladığı Hayallerim, Aşkım ve Sen naif bir senaristin ünlü bir yıldıza aşkının hikâyesi paralelinde Yeşilçam sistem ve ortamını anlatır. Filmin kahramanı, senarist Coşkun, çocukluk yıllarından beri ünlü yıldız Derya Altınay'a âşıktır. Öyle ki, onun canlandırdığı kurmaca film kahramanları Nuran ile Melek, genç adamın hayatına sızmışlardır. Coşkun, Derya ile tanışma fırsatı bulur; düşsel bir aşk hikâyesi yazar, bu senaryo sonunda filme çekilir ve başrolü de Derya oynar fakat ortaya çıkan film beklentilerden uzaktır.

Yeşilçam'daki kendi imajını üç ayrı kişilikte canlandıran Türkan Şoray'ın ve düş kırıklığıyla yaşayan bir sinema tutkununu canlandıran Oğuz Tunç'un olağanüstü performansları ve gerçeküstü öğelerle bezenmiş Hayallerim, Aşkım ve Sen, unutulmaya yüz tutmuş bir sinema döneminin büyüsünü Atıf Yılmaz'a özgü bir kırılganlık ve hassasiyetle ele alıyor.

Sinemamızın en özel filmlerinden biri olan Hayallerim, Aşkım ve Sen, Cezayir'deki 2. Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde Türkan Şoray'a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirdi; film 24. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi 3. Film ödüllerini kazandı, Sinema Yazarları Derneği tarafından ‘87-’88 Sezonu En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüllendirildi.

Atıf Yılmaz’ın yönettiği Hayallerim, Aşkım ve Sen'in senaristi Ümit Ünal, görüntü yönetmeni Çetin Tunca, kurgucusu Mevlüt Koçak, yapımcısı Cengiz Ergun. Filmde yer alan tangoların bestecisi ise Esin Engin. Filmde başroldeki Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un yanı sıra Müşfik Kenter, Engin İnal, Fatoş Sezer, Cihat Tamer, Tuncay Akça da rol alıyor.

Hayallerim, Aşkım ve Sen, 17-28 Nisan tarihlerinde yapılacak 43. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.

İŞ- SANAT’TA ÖZEL BULUŞMA

RÜYA TANER KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI İLE SAHNEDE

İş-Sanat’ ta özel bir konser hazırlığı var. Levent’teki kulelerin bu seferki konuğu Rengin Gökmen yönetiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve solist olarak piyanoda Rüya Taner. Rüya Taner memleketi Kıbrıs’ın Akdeniz sıcaklığını icrasına aktararak 5 Mart’taki konserinde klasik müzik tutkunlarına eşsiz bir sahne hazırlıyor. Sanatçı Mozart’ın en sevilen konçertolarından Mozart No 21’i icra edecek. Uzun yıllardır Türkiye’de istediği kadar konser verme fırsatı bulamayan sanatçı KKTC’nin genç orkestrası ile birlikte Rengin Gökmen yönetiminde bu konseri verecek olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Mozart yarışmalarında da ödüller alan sanatçı konserlerinin yanı sıra bu yıl 26.sı düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bellapais Müzik Festivali ile de ilgileniyor. Rüya Taner solistlik kariyerinin yanı sıra 1 yıldır Kürşat Başar’la projelerine devam ediyor.

EMİN ALPER’İN ‘ÖTEKİ’ YÖNÜ

Beyaz yaka dünyasına kara mizah penceresinden bakıyor

Filmleriyle hem ülkemizde hem de yurt dışında sesimizi duyuran ve ödüller kazanan yönetmen Emin Alper bu kez Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı eserinden uyarladığı oyunla tiyatro sahnesini selamladı.

Bir gün karşınıza size tıpa tıp benzeyen birisi çıksa ne hissedersiniz?

Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttınız; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özellikleri olan fakat tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe de yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi. Hem alter-egonuz, hem düşmanınız.

Emin Alper'in Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu. Özgün bir kara komedi.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansı; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımı ile birleşiyor ve izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşüyor.

AYÇA VARLIER NEWYORK'TA TÜRK KONSOLOSLUĞUNDA ŞARKILARLA HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Ayça Varlıer Newyork'ta Türk Konsolosluğunda özel bir davette sahne aldı.

Orkestra eşliğinde Türkçe ve İngilizce şarkılar söyleyen Varlıer, iki saate yakın sahnede kaldı. Hem şarkı söyleyen hem de dans eden güzel sanatçı, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu şarkıları yanı sıra sevdiği Türkçe, İngilizce ve Fransızca'da söyleyerek, doyumsuz bir müzikal ziyafet sundu. 300 kişilik özel bir davetli grubuna şarkılar söyleyen Varlıer, Şubat ayında Türkiye'ye dönerek dizi, sinema, müzikal ve konser çalışmaları için kolları sıvayacak. Genç sanatçı hakkında en son Ajda Pekkan'ın hayatını oynayacak haberleri uzunca bir süre gündem yaratmıştı.

TUNA KİREMİTÇİ YENİ ŞARKISIYLA NEW YORK'TA

Tuna Kiremitçi'nin ilk İngilizce şarkısı "While Araxes River Flows" Pasaj Müzik tarafından yayınlandı. Kiremitçi şarkısını New York'taki, daha önce David Gilmour ve Neil Geiman gibi sanatçıların katıldığı SongWriter adlı podcast'in daveti üzerine besteledi. Şarkı zor ve karanlık zamanlarda sanatı ve umudu yaşatmaktan bahsediyor. Düzenlemesi de Tuna Kiremitçi tarafından yapılan şarkıya keman ve geri vokalde Müge Alpay eşlik etti. Şarkının anime tarzında yapılan özgün videosu ise resim sanatçısı Su Erekul imzalı. "While Araxes River Flows" yakında New York radyolarında çalınmaya başlayacak.

YAN YANA BİR SERGİ

Uzun yıllar müzik, mimarlık, resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin'in, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden (Mimar Sinan Üniversitesi) hocası Usta Ressam Devrim Erbil’le bir araya geldiği “Yan Yana” isimli resim sergisi, geçtiğimiz gün Ankara Çayyolu Galeri Soyut’ta sanatseverlerle buluştu.

Bir resmi birlikte yapabiliriz

Asıl kıyamet o zaman kopacak

Önde zeytin ağaçları arkasında yar

Sanatçılar, soğuk ve karlı havaya rağmen Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği sergilerinin açılışı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladılar. Ortak bir sergide buluşma teklifinin kendisinden geldiğini söyleyen Devrim Erbil; “Hoca – öğrenciyi kaldıralım. Biz hayatı paylaştık, bizim için sanat dostları diyelim. Bugün bu sergide buluştuk, yarın bir resmi birlikte yapabiliriz” dedi. Erol Evgin'in; “Devrim Erbil, yaşayan bir efsane ondan etkilenmemek mümkün değil. Sırada Devrim Hocamı bir konserimde sahneye çıkarıp, birlikte şarkı söylemek var“ sözlerine, Erbil’in; “Asıl kıyamet o zaman kopacak” diyerek cevap vermesi, güldürdü. Hocalığı, ressamlığı, renkli kişiliği, fikirleriyle Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan da etkilendiğini söyleyen Erol Evgin, basın toplantısını “Önde zeytin ağaçları arkasında yar” dizeleriyle bitirdi.

Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı sergi, 16 Mart’a kadar izlenebilecek.

YENİ ÇIKANLAR

IŞIN KARACA’DAN ‘SEN MUTLU OL’

Geçtiğimiz yıllarda yayınladığı 2 arabesk albümüyle büyük ses getiren Işın Karac projeye yeni bir albümle devam ediyor. Karaca ‘Geçmiş Bizden Sorulur’ adını verdiği 3. arabesk albümünün ilk şarkısı olan ‘Sen Mutlu Ol’u müzikseverlerle buluşturdu.

GÖKHAN TÜRKMEN’DEN ‘BAL’

Farklı şarkılar ve projelerle kendini yenilemeyi sürdüren Gökhan Türkmen bugünlerde duygusal bir şarkıyla hayranlarının karşısında. Sanatçı müzikte 16. yılını sözlerini Ozan Turgut’un kaleme aldığı kendinin bestelediği ‘ Bal’şarkısıyla kutluyor.

YONCA LODİ & DJ MERT AYDIN’DAN ‘HEPSİ SEN’

Pop müziğin güçlü yorumcularından Yonca Lodi2den uzun bir aranın ardından yeni bir şarkı geldi. Sanatçının DJ Mert Aydın’la birlikte hazırladığı ‘Hepsi Sen’ şarkısı Murat Güneş imzasını taşıyor.

ZEYNEP CASALİNİ’DEN AİLE FOTOĞRAFI

İstanbul'dan Bodrum'a gelerek orada yeniden hayatını inşaa eden ve bir yandan da müzik çalışmalarına devam eden Zeynep Casalini tüm ailenin bir arada olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Annesi, kızı, torunu ve en küçük kızının yer aldığı geleneksel haline gelen Bodrum'da çekilen fotoğraf binlerce like ve yüzlerce yorum aldı.

Deniz Türkali, Zeynep Casalini, Ceren Sarp, Daphne Feride Berk ve Badem Engin.

Anneler, Deniz-Zeynep-Ceren

Kardeşler, Ceren-Daphne

Çocuklar, Zeynep, Daphne, Ceren, Badem