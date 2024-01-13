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Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Konukbekler beldesinde yaşayan milli atlet Karateker, 12 yıllık atletizm hayatında uluslararası birçok yarışmada başarı elde etti.

Adana'da 5 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Kurtuluş Yarı Maraton yarışmasında şampiyon olan Karateker, 20 Şubat'ta Portekiz'de düzenlenecekAvrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Hafta içi Şehir Stadyumu'nda, hafta sonu ise beldedeki dağlık alanda koşarak antrenman yapan Karateker, gazetecilere, 41 kez Türkiye ve 2 kez Balkan şampiyonu, bir kez de Avrupa ikincisi olduğunu söyledi.

Adana'da düzenlenen Uluslararası Kurtuluş Yarı Maraton yarışmasında 10 kilometrede genel klasmanda birinci olduğunu ifade eden Karateker, şöyle konuştu:

"20 Şubat'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Orada ülkemi, ilimi ve kulübüm Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Orada en iyi şekilde derece yapıp Türkiye'ye mutlu dönmek istiyorum. Antrenmanlarda günlük 20-25 kilometre koşuyorum. Yaz, kış demeden antrenmanlarımı sürdürüyorum. Her zaman en büyük hedefim zirveye çıkmak. Şu anda en büyük hedefim 2024 Olimpiyatları'nda kota almak. Olimpik kadroda yer alıyorum. Olimpiyata gitmek için sıkı antrenman yapıyorum."