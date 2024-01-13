Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlıkları sürüyor.

Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.