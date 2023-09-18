Ulus'taki Ankara Zafer Anıtı'nın önünde yapılan törene, Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Birliğe bağlı odaların başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Program, ANKESOB Başkanı Yiğiner'in, Ankara Zafer Anıtı'na Ankara Kulübü Derneği Seymenleri eşliğinde çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlamalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) mehteran takımı, Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin gösterisi ile ABB Tiyatro ekibinin sunduğu "Şed Kuşanma" töreniyle devam etti.

"Ahiler, her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuştur"

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner ahiliğin "cömert", "eli açık", "yiğit" anlamına geldiğini söyleyerek, "Ahilik Teşkilatı 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Ahilik, meslekte, sanatta, ticarette doğruluğu, dürüstlüğü, güzel ahlakı, yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan Türk esnaf ve sanatkarlarının örgütlenme biçimidir." dedi.

Osmanlı Devleti'nin varoluşunda da Ahilerin ön saflarda yer aldığını dile getiren Yiğiner, şunları kaydetti:

"Ahiler, her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Ankara, Ahiliğin de başkentidir. 1290'lı yıllarda Ankara'da Ahilik Devleti kurulmuştur. Bu devlet, 60 yıldan fazla Ankara ve çevresini yönetmiştir. O dönemin Ahilerinin yapmış olduğu cami, han ve iş merkezleri gibi birçok eser bugün dimdik ayaktadır."

"Alın teriyle kazanmak ahilikte bir ahlak kuralıdır"

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Cihangir Güler, ahiliğin din, dil, ırk ve cinsiyet farklı gözetmeden herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesi olduğuna dikkati çekti.

Güler, ahilik kavramının, toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Zengin, fakir ayrımı yapmamak, dürüst bir biçimde çalışarak üretmek, alın teriyle kazanmak Ahilikte bir ahlak kuralıdır. Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan Ahilik, dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir birikimdir. Bugün modern çağdaki ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli Ahilik çatısı altında oluşturulmuştur ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında yaşatılmıştır. Ahilik teşkilatının yardımlaşma ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edinen esnaf ve sanatkarlarımız ihtiyaç sahibi olanlara her zaman destek olmuştur."

İlin Ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi

Ankara'da bu yıl ilin Ahisi, meslekte 50 yılı geride bırakan 74 yaşındaki sıcak demir ustası Cem Turhan Eskitoros, ilin kalfası otomotiv ve elektromekanik alanında çalışan Halil İbrahim Karakuş, ilin çırağı ise berberlik yapan Caner Kaşıkçı oldu.

Törende, İlin Ahisi, kalfası ve çırağına protokol tarafından plaket, sertifika ve çiçek takdim edildi.

Program, vatandaşlara geleneksel "Ahi Pilavı"nın ikram edilmesiyle sona erdi.

AA