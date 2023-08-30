Merhaba dostlarım ATATÜRK selamı ile MERHABA!

NE KUTLU

BİR TAARRUZDUR BÜYÜK TAARRUZ!

BİR MİLLETİN

KADERİNİ GELECEĞİNİ;

KENDİ KANI VE ELLERİYLE ÇİZDİĞİ TARİH!!!

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

KUTLU OLSUN;KUTLANSIN...

TÜRK OLAN HER İLDE SEDASI YANKILANSIN...

BU VESİLE İLE,

BAŞKOMUTANIMIZ ,ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYOR;

SAYGI İLE AZİZ RUHLARI ÖNÜNDE EĞİLİYORUM ...

ATATÜRK’DEN BİR ANEKDOTLA bitirelim yazıyı.Kurtarıcıya;Kurtuluşa;

İhtiyaç duymayacağımız güzel günler ümidi ile...



...

Hasan Ali Yücel Anlatıyor:

“Kurtuluş kavramı için Atatürk'ün önünde geçen bir olayı, aziz bir hatıra olarak burada anlatmak istiyorum.

Bir gece, Ulu Önder, sofrasındaki arkadaşlardan sormuştu:

- " Türk milleti, ne zaman kendini kurtulmuş sayabilir? "

Hazır olanlar, birer birer düşüncelerini cevap olarak kendisine söylüyorlardı. Sonlarda sıra bana gelmişti:

- " Paşam, Türk milleti ne zaman kurtarıcı arama ihtiyacını duymayacak hale gelirse o zaman kurtulmuş olur. "

Şeklindeki fikrimi özetlemiştim. Böyle demiştim ama, dedikten sonra da türlü yorumlara alınabilecek böyle bir sözü söylemekten korkmuştum.

Atatürk:

- " Hepiniz, enteresan fikirler söylediniz. Fakat ( beni göstererek ) bu çocuğun ileri attığı, üstünde bizi derin derin düşündürmeye değer bir fikirdir. "

Diyerek hem müsamahasının, hem geniş anlayışının unutulmaz bir yeni delilini vermişti.”

Hürriyet-Hasan Ali Yücel, Ankara

...

ZAFER BAYRAMINDA UMUT DOLU OLUN.