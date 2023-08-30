Merhaba dostlarım ATATÜRK selamı ile MERHABA!
NE KUTLU
BİR TAARRUZDUR BÜYÜK TAARRUZ!
BİR MİLLETİN
KADERİNİ GELECEĞİNİ;
KENDİ KANI VE ELLERİYLE ÇİZDİĞİ TARİH!!!
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
KUTLU OLSUN;KUTLANSIN...
TÜRK OLAN HER İLDE SEDASI YANKILANSIN...
BU VESİLE İLE,
BAŞKOMUTANIMIZ ,ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYOR;
SAYGI İLE AZİZ RUHLARI ÖNÜNDE EĞİLİYORUM ...
ATATÜRK’DEN BİR ANEKDOTLA bitirelim yazıyı.Kurtarıcıya;Kurtuluşa;
İhtiyaç duymayacağımız güzel günler ümidi ile...
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Hasan Ali Yücel Anlatıyor:
“Kurtuluş kavramı için Atatürk'ün önünde geçen bir olayı, aziz bir hatıra olarak burada anlatmak istiyorum.
Bir gece, Ulu Önder, sofrasındaki arkadaşlardan sormuştu:
- " Türk milleti, ne zaman kendini kurtulmuş sayabilir? "
Hazır olanlar, birer birer düşüncelerini cevap olarak kendisine söylüyorlardı. Sonlarda sıra bana gelmişti:
- " Paşam, Türk milleti ne zaman kurtarıcı arama ihtiyacını duymayacak hale gelirse o zaman kurtulmuş olur. "
Şeklindeki fikrimi özetlemiştim. Böyle demiştim ama, dedikten sonra da türlü yorumlara alınabilecek böyle bir sözü söylemekten korkmuştum.
Atatürk:
- " Hepiniz, enteresan fikirler söylediniz. Fakat ( beni göstererek ) bu çocuğun ileri attığı, üstünde bizi derin derin düşündürmeye değer bir fikirdir. "
Diyerek hem müsamahasının, hem geniş anlayışının unutulmaz bir yeni delilini vermişti.”
Hürriyet-Hasan Ali Yücel, Ankara
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ZAFER BAYRAMINDA UMUT DOLU OLUN.