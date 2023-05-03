Güzel günler olsun dostlar!

3 MAYIS Türkçülük günü kutlu olsun!

ATATÜRKÜN tanımı ile:

"Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan herkes Türk'tür."

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Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK der ki:

"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR...

GÖKLERİNİ KORUYAMAYAN ULUSLAR;

YARINLARINDAN ASLA EMİN OLAMAZLAR!"

Ne muhteşem öngörü;

Ne olağanüstü deha;

Ne keskin zeka;ATAMIZIN değerlendirmesi...

1920'ler "uçmak-uçak-hava sahası"kavramları daha yeni...

O tarihlerde ;

Gökyüzü hakimiyeti ve hava kuvvetlerinin

EGEMENLİĞE katkısının bu kadar kısa ama açık anlatımı hayranlık uyandırır...

AYRICA GELECEĞİN GÖKYÜZÜ VE

UZAY TEKNOLOJİSİ ,UZAY ARAŞTIRMALARINDA OLDUĞUNU İŞARET ETMESİ;ancak olağanüstü bir dehanın akıl ürünüdür...

ULU ÖNDER ;KAYSERİ UÇAK FABRİKA'sını 1926'da kurdurur...

İlk yerli uçaklar;3 MAYIS 1934 tarihinde

ANKARA 'ya varır...

Ne yazık ki;

ATATÜRK'ün öngörüsüne sahip olamamış yöneticiler tarafından;

KAYSERİ UÇAK FABRİKA 'sı 1950'de kapatılır...

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1 mayıs 1924:

DEMİRYOLLARI'nın devletleştirildiği ;DEVLET DEMİRYOLLARI olduğu tarihtir hatırlanması gereken...

Niçin mi tarih;

Tarih geçmişle gelecek arasında köprüdür...

Tarih derstir,tecrübedir okumasını bilene...

Av.Tülay Bekar