Güzel günler olsun dostlar!
3 MAYIS Türkçülük günü kutlu olsun!
ATATÜRKÜN tanımı ile:
"Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan herkes Türk'tür."
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Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK der ki:
"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR...
GÖKLERİNİ KORUYAMAYAN ULUSLAR;
YARINLARINDAN ASLA EMİN OLAMAZLAR!"
Ne muhteşem öngörü;
Ne olağanüstü deha;
Ne keskin zeka;ATAMIZIN değerlendirmesi...
1920'ler "uçmak-uçak-hava sahası"kavramları daha yeni...
O tarihlerde ;
Gökyüzü hakimiyeti ve hava kuvvetlerinin
EGEMENLİĞE katkısının bu kadar kısa ama açık anlatımı hayranlık uyandırır...
AYRICA GELECEĞİN GÖKYÜZÜ VE
UZAY TEKNOLOJİSİ ,UZAY ARAŞTIRMALARINDA OLDUĞUNU İŞARET ETMESİ;ancak olağanüstü bir dehanın akıl ürünüdür...
ULU ÖNDER ;KAYSERİ UÇAK FABRİKA'sını 1926'da kurdurur...
İlk yerli uçaklar;3 MAYIS 1934 tarihinde
ANKARA 'ya varır...
Ne yazık ki;
ATATÜRK'ün öngörüsüne sahip olamamış yöneticiler tarafından;
KAYSERİ UÇAK FABRİKA 'sı 1950'de kapatılır...
.../...
1 mayıs 1924:
DEMİRYOLLARI'nın devletleştirildiği ;DEVLET DEMİRYOLLARI olduğu tarihtir hatırlanması gereken...
Niçin mi tarih;
Tarih geçmişle gelecek arasında köprüdür...
Tarih derstir,tecrübedir okumasını bilene...
Av.Tülay Bekar