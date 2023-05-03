Gün ışığı ile binlerce yıldır dostluğunu sürdüren, gökyüzüne bakış atan, toprak ile beslenen bu heybetli tarihi alanda büyülendim



Gün batımına yakın evden çıktım, rota çizmeden yürümeye başladım.” Yüreğim nereye götürürse.” dedim. Kendimi Myndos Kapısı’nda buldum. Gün ışığı ile binlerce yıldır dostluğunu sürdüren, gökyüzüne bakış atan, toprak ile beslenen bu heybetli tarihi alanda büyülendim. Birkaç fotoğrafa, kalıntıların arasında bulunan renkli papatyalar eşlik ediyordu.



Myndos Kapısında binlerce yıl öncesine gittim

Halikarnas şehir surlarının önemli bir noktasını oluşturmuş, günümüzde Bodrum şehir merkezinin batısında Eskiçeşme’de yer almaktadır. Karaburgaz Mezarlığı’nın yanı başında “Ben buradayım.” diye bağırıyor. Şehrin batı surları ovadan geçtiği için kulelerle güçlendirilmiş. Halikarnassos'un batısında bulunan kapı kentin giriş kapılarından biridir. Yörede ‘Diktiri’ olarak bilinir. Bu kapı yarımadanın ucunda bulunan Myndos Antik Kenti‘ne doğru baktığı için Mindos kapısı olarak tanınmaktadır.

Myndos kapısı, dönemine ait toplam 7 kilometrelik kalıntılar arasında, en iyi durumda bulunan yapı konumundadır. Bodrum’da bulunan Halikarnassos kralı Mausollos tarafından inşa ettirilen Myndos Kapısı, Bodrum surlarının üzerinde var olduğu düşünülen iki anıtsal kapıdan biridir. Diğerine Mylasa (Milas) Kapısı’dır. İçlerinde pişmiş toprak lahitler bulunmuştur.

Dünyada imparatorluk kurmak isteyen Büyük İskender’in geçemediği kapı

Myndos Kapısı’nın MÖ 360’larda yapıldığı sanılmaktadır. Halikarnasos’un iki anıtsal kapısından birisidir. Tarihi kalıntıların bulunduğu alanda M.Ö.4.yy’a ait Helenistik ve Roma dünemlerine ait kalıntılar bulunmaktadır Yapılan kazı çalışmalaraında antik dönemde yazarların söz ettiği Hendek bulunmuştur.

Hendek 56 metre uzunlupunda,7 metre genişliğinde, 2.5 metre derinliğindedir. Romalı antik yazar Ariannos’un anlattığına göre; Büyük İskender’in M.Ö. 334 yılında Halikarnassos’u kuşatması sırasında koç boynuzu, mancınık gibi savaş aletlerini surlardan ve kullelerden uzak tutmak için savunma amacı ile yapılmıştır. MÖ 333 yılında Büyük İskender hattı kırmış ve zorlu bir direnişten sonra şehri fethetmiş.

Mausoleum hariç şehrin tamamı, fetih sırasında yerle bir olmuş. Myndos kapısı şehre girilen kapının yer aldığı iki anıtsal kule ile onların ardında bir iç avludan oluşmaktadır. Surlar içinde bulunan panolarda “Hendek üzerinde kurulan dar köprünün Çökmesiyle çok kayıp verilmiş.

Hendeğe düşenler ve ezilenlerden başka kapı önünde çok ölen olmuştur. Yaptığı saldırıları boşa çıkaran savunma amaçlı hendekler, M.Ö. 4’üncü yüzyılda oluşturulmuştur.



M.ö.4.yüzyılda inşa edilmiş iki adet İkiz Mezar bulunmaktadır. Güneye bakan mezar iki katlı, kuzeye bakan mezar tek katlıdır. Kapının bulunduğu alanda Helenistik ve Roma devirlerine ait tonozlu mezarlar vardır. Asıl mezar odaları tonozun altındadır.” bilgileri bulunmaktadır.

Bu kapının kuzeyinde yer alan surlar ile kulelerin onarımının 1999 yılında tamamlanmıştır.

Mindos kapısının iki kulesinden biri günümüze kadar orijinal yüksekliği ile ulaşmıştır. Kulelerin ölçüleri yaklaşık olarak 7x8,5 metredir. Tarihi alanı sık sık ziyaret ediyorum.

Kimisi yürüyüş yapıyor, kimisi bebeğini gezdiriyor. Kimi aşıklar tarihi kalıntılar arasında aşklarını zamana kaydediyor.

Restore edilerek ziyarete açılan Myndos Kapısı’nı Bodrum- Gümbet yolu üzerindedir. Hergün 24 saat ziyarete açık ve ücretsizdir. Bodrum merkezden yürüyerek veya şehir içi araçları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.