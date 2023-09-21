ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu (KİAMP) T.C Genel Koordinatörü Dr Elvin Abdurahmanlı, Ermenistan ordusunun desteklediği Karabağdaki Ermeni terör çetelerinin saldırılarında şehit olanlar hakkında açıklamalarda bulundu. Abdurahmanlı, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Dr. Abdurahmanlı’nın açıklaması şöyle:

“Ermenistan ordusunun desteklediği Karabağdaki Ermeni terör çetelerinin terörist saldırısı ve mayın patlaması sonucu 2-i sivil 7-sı polis, 20 Asker olmak üzere 29 Azerbaycan Vatandaşı şehit edilmiştir. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, DTX-Devlet İstihbarat Teşkilatı ve Azerbaycan İçişleri Bakanlığının ortak aldığı karar doğrultusunda Karabağda Anti-Terör operasyonu bugün saat 13:00’da 24 saatlik operasyonla Ermenistan destekli terör çeteleri teslim olmuşlardır. KİAMP-Karabakh is Azerbaijan Milli Platformu T.C Genel Koordinatörlüğü olarak Ermeni terör çetelerini temizlemede zahmeti geçen Ordumuza teşekkür eder, şehitlerimize Allahtan rahmet, Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.”