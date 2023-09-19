Bağdat

Fuardaki "Türkiye standı" göze çarparken Iraklı yazar ve akademisyen Muammar Munim el-Kurayşi'nin kaleme aldığı 600 sayfalık "Türkiye ve Orta Doğu'da Stratejik Denge" isimli eser, kitapseverlerin ilgisine sunuluyor. Raflarda, Türkçe öğrenimine yönelik de çok sayıda kitap bulunuyor.

Türkiye'de ikamet eden ve iyi derecede Türkçe konuşan Rumuz Yayınevi'nin temsilcisi Suriyeli Ahmed İzeddin, yaptığı açıklamada, Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı'nda Türk edebiyatını tanıtmak istediklerini söyledi.

"Hedefimiz Türk edebiyatını Arap dünyasına tanıtmak"

Türkçeden Arapçaya bazı eserlerin çevirisini yaptığını aktaran İzzeddin, "Fuara Arapça kitaplarımızla katılıyoruz ama ileride Türkçeden Arapçaya çevirdiğimiz kitapları sergilemeye başlayacağız. Hedefimiz Türk edebiyatını Arap dünyasına tanıtmak." dedi.

Gazi Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri alanında doktora öğrencisi olduğunu kaydeden İzeddin, fuara katılımın yoğun olduğunu ve Türk yayınevlerinin de fuara katılmalarını istediğini söyledi.

İzeddin, çevirdiği Türkçe eserlerle ilgili ise şunları kaydetti:

"Türk edebiyatına aşık birisiyim. Sabahattin Ali, Mehmet Akif Ersoy, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Necip Fazıl, Nazım Hikmet ve nice Türk edebiyatçının eserlerini okudum. İleride bu şairlerin şiirlerini Arap kütüphanesine kazandırmak istiyorum. Azerbaycan Türkçesinden Arapçaya çevirdiğim bir şiir kitabı var. "Bir Milletin Dirilişi" isimli Türkçe kitabı da Arapçaya çevirdik."

Birçok Arap ülkesi ve yayınevinin katıldığı 24.Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı, 10 gün devam edecek.

AA