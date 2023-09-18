SEVGÜL EROĞLU

Biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği ‘’Sezon Açılış Gecesi’’, 30 Eylül akşamı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılış etkinliği olarak bir kez daha Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu özel gecede solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ Projesi dansçılarıyla bir bütün olarak sanatseverlerin karşısına çıkacak.

L.van Beethoven, W.A.Mozart, V.Bellini , G.Verdi, P.İ.Çaykovski, G.Donizetti, P.Mascagni, C.Gounod, G.Puccini ve G.Bizet gibi bestecilerin dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler; L.Minkus ve A.Adam’ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı bölümler bu gecenin satırbaşlarını oluşturuyor.

Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın, koro şefliğini Volkan Akkoç’un yapacağı “Sezon Açılış Gecesi”nde;

Fidelio, Don Giovanni, I Puritani, Il Trovatore, Yevgeni Onegin, Lucia di Lammermoor, Otello, Cavalleria Rusticana, Aida, Nabucco, Faust, La Bohème, Carmen operalarından ve Giselle, La Bayadère ve Don Kişot balelerinden seçkiler, program kapsamında izlenebilecek.