İSTANBUL- Akıllı şehir teknolojileri alanında sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üreten, veri uzmanlığına dayalı projelerle gelecekteki problemleri ve ihtiyaçları öngörerek kent hayatına değer katan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ, (İSBAK) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, İstanbul’daki ilkokul ve ortaokul önlerinde yer alan yaya butonlarındaki uyarı seslerini çocuk sesleriyle değiştirerek bir ilke imza attı. Okul önlerinde yer alan yaya butonları bundan sonraki süreçte çocuk sesiyle çalışırken, toplamda 65 kavşakta çalışma yapılacak.

“GENÇLERİ ODAĞA ALARAK PROJELERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürü Serap Çetinkaya: “Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da geçen yaz kamuoyuna açıkladığı sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı ile trafik yönetiminde yayayı merkeze koyan bir anlayış ile güvenli alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle okul önlerinde çocukların güvenle geçiş yapabileceği alanlar yaratmak, çocuk dostu sokak projeleri de bunların bazıları. Bugün Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden İSBAK ile yapmış olduğumuz yaya butonlarını seslendirme projesi ile de özellikle okulların önlerinde daha dikkatli sürüş sağlanabilmesi için bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İstanbul’daki ilkokul ve ortaokul önlerinde yer alan Erişilebilir Yaya Butonlarındaki uyarı seslerini çocuk sesiyle değiştirerek çocuklara eğlenceli bir bayram hediyesi sunduk.”

İSTANBUL’DAKİ İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA YAYA BUTONLARI ÇOCUK SESİYLE YAYALARI UYARACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaya butonlarını çocukların seslendirmesi projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İSBAK Genel Müdürü Mesut KIZIL: “Her yıl ülkemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bütün dünya ile paylaştığımız ilk ve tek bayram. Dünyada bir benzeri olmayan bu bayramı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı’mız Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları hem neşelendirecek, hem de bilgilendirecek bir proje tasarladık. Bu bağlamda, İstanbul’daki ilkokul ve ortaokul önlerinde yer alan trafik ışıklarındaki uyarıları çocuk sesi ile değiştirdik. Artık okulların önündeki erişilebilir yaya butonları karşıya geçişlerde yayaları çocuk sesiyle uyaracak. Böylelikle çocuklarımız için yaya butonlarının daha anlamlı ve ilgi çekici hale gelmesini umuyoruz. Bu proje ile çocuklara anlamlı ve güzel bir anı bırakarak onlara armağan edilen bayramı da unutulmaz kıldık. Çünkü Atatürk’ün dediği gibi; “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ