Hekimler ve sağlık çalışanları kendi etki alanlarını genişletmek ve ortak eylemsellikte buluşmak için Ankara'da 21 meslek örgütünü bir araya getirerek "Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele" (SABİM) platformunu kurdu.

"Yetkili olmak için etkili sendikalarda buluşalım" sloganıyla SABİM platformunu kamuoyuna anlatmak üzere, Ankara'da basın toplantısı düzenlendi. Hekim Birliği Sendikası Basın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sendikalı olması gerektiğine dikkat çekti.

Öz, konuşmasında: "19 sendika 2 aile hekimliği federasyonu olmak üzere toplam 21 STK'nın birleşenden oluşmaktadır. Buradaki amaç sağlık sisteminin işleyemez olduğunu göz önüne sermektir. Maaş, özlük ve şiddet gibi konuların ortaklaşmasıdır. Şu anda sağlık alanında ciddi bir aksaklık söz konusu ve her gün şiddetle karşılaşıyoruz. Bununla birlikte yetersiz ücretler söz konusu. Bunları aşmak için kurulmuş bir birlikteliğiz" şeklinde kendini ifade etti.

Hekim Birliği Sendikası Başkanvekili Yakup Gökhan Doğramacı ise sözü alarak:

"Platform için birlik çağrısı yapan ve platformun sözcülüğünü üstlenen Hekim Birliği Sendikası olarak, birlikte olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Üyelerimize karşı gerçek anlamda sorumluluk hissetmenin bilinciyle, mevcut sorunların çözülmesi adına her alanda ortak mücadele ve güç birliği için bu büyük birlikteliği gerçekleştirdik. Kurulan birliktelikle ortak taleplerimiz açıklanacak, yol hartası belirlenecek ve büyük kitlesel eylemselliklere başlanacaktır. Hekimlerin, hemşirelerin, ebelerin, hiçbir sağlık ve sosyal hizmet çalışanının mevcut sistem içeresinde hizmet sunabilecek tahammülü kalmamıştır. Taleplerimiz dile getirme amaçlı ilk iş bırakma eylemimiz, toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecektir. Her iş bırakma eylememizde olduğu gibi poliklinik hizmet gibi elektif hizmetler verilmeyecek ancak acil durumlar iş bırakma eyleminden muaf tutulacak" dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN