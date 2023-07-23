Kahramanmaraş

5 Ocak 2020'de Kahramanmaraş ilinin Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda Veli Günal, eşinin rahatsızlığı sebebi ile Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Hastanede muayene olan eşini, doktorunun tavsiyesi üzerine radyoloji servisine götürdü. MR çekilmesi gereken eşini radyoloji servisine getiren Günal, burada görevli sağlık teknikeri Serhat İğci’nin yanına geldi. İğci'nin öncelikli olarak randevulu hastaları aldığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı. Bunun üzerine Günal, sağlık teknikerini darp ederek elmacık kemiğini kırdı.

Polis ekiplerine teslim edilen saldırgana dava açıldı. Davada hem sağlık teknikeri hem de Veli Günal cezaya çarptırıldı. Soruşturma kapsamında Veli Günal hakkında 'kasten yaralama', Serhat İğci hakkında ise 'basit yaralama' suçundan ceza aldı. Duruşma sonunda hakim, Veli Günal'a 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 hapis cezası verilirken, Serhat İğci'ye ise 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası verildi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN