2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak…

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

Şans yakınlarınızda. Yakın çevrenizdeki insanlarla etkileşim halinde olacaksınız; kardeş, kuzenler, komşular olabilir. Eğitim, medya alanlarında da şanslısınız. Ev aile yuva konularında da şanslısınız. Emlak alım satımı da olabilir.

Satürn 2023 Mart ayından itibaren sizin burcunuzda. Büyük öğretmen Satürn tabii ki sıkabilir sınavlara tabi tutabilir ama sorumluluklarınızı alıp devam ederseniz çok güzel olacaktır. Yani hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz bu alanda da başarılı olacağınıza inanıyorum.

25 Mart Terazi burcundaki Ay Tutulması; para alanlarınız olacak, beklediğiniz paralar gelebilir. Nafaka miras konuları gelişebilir.

8 Nisan Koç burundaki Güneş Tutulması; para evinizde gerçekleşecek. Cesaretli hareket edeceksiniz, para konusunda sağlamanız gereken alandan şifalanacaksınız.

18 Eylül Balık burcunda Ay tutulması var yani sizin burcunuzda bir ay tutulması var. Önemli bir tutulma artık 2025’te de Balık burcunda sizin aklınızda olacak tutulmalar. Sağlığınıza dikkat edin; ayaklara, hormonlara, ateşli hastalıklara dikkat edin. Hayatınıza dair önemli kararlar alacaksınız.

2 Ekim Terazi burcundaki Ay Tutulması yine para alanlarında gelişmeler olacak.

Tarih: 19 Şubat- 20Mart

Elementi: Su

Niteliği: Değişken, negatif, dişil

Doğal Evi: 12.Ev

Yöneticisi: Jüpiter

Mizacı: Hissi

Yönelimi: Dualitenin aşılması, teslimiyet, fedakarlık, birlik olmak

Tavrı: Sakin, subjektif, içe dönük, edilgen

Davranış biçimi: Hayalperest, empatik, başkalarını da düşünen

Güdüsel ihtiyacı: Aşkınlık, birlik, huzur

Olaylar: Spiritüellik, hastalık, kayıp, idealizm, kaçış, dernekler, uyuşturan nitelikler

Arketipleri: Kurtarıcı, mesih, şehit, günah keçisi, aziz, mistik, kurban, saf, şair, sanatçı, psişik, hayalperest, bağımlı, alkolik, psikotik

OLAY VE DURUMLAR

• Deniz ve okyanuslar, balıklar ve balıkçılar, can- kurtaranlar, yelkenci ve denizciler, denizaltılar, dalgıçlar

• Bulutlar, yağmurlar, seller, depremler ve tsunamiler, büyük hayvanlar

• İyileşme ve topluma kazandırma kurumları (hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, akıl hastaneleri, yetimhaneler ve hapishaneler),

• Yardımsever cemiyetler

• Her türlü ilaç, likit ve sıvı maddeler (toksik ve zehirleyici olanlar Akrep),

• Bilgi alışverişi dışında amaçları olmayan gizli topluluklar (bir amaç varsa Akrep burcu oluyor)

• Bakımevleri, şifacılar, evsizler, bohemler, medyumlar (sahtekârlar: Akrep),

SAĞLIK

Balık burcu cinsiyet hormonları hariç; vücuttaki hormonları, hormonlara bağlı ruhsal hastalıkları (şekere bağlı asabiyet gibi) ve ayakları yönetir. MS, felçler, bitkisel hayat, koma, ayaklarla ilgili sorunlar. Zararlı maddelerin kullanımına bağlı karaciğer hastalıkları ve şeker hastalığı tipik birer Balık semboliğidir. İlaç kullanımı, buna bağlı zehir lenmelerle ilgilidir. Acıya dayanıksız ve güçsüzdürler. Kötü birer hastadırlar çünkü çok ciddiye almama, boş verme meyli olabilir.

BALIK BURCU VE AŞK

BALIK VE KOÇ

Su grubunun duygulu, kararsız, çabuk alınıp, üzülen Balık insanına ateş grubunun zeki, sabırsız, aceleci, neşeli, kıskanç, çekici, ateşli Koç burcu insanı uygun değildir.

Çok verici ve empati yeteneği çok yüksek olduğu için Balık burcu kendini Koç burcuna adayabilir. Gelin Koç burcu insanı ile ateşli, zevkli ve heyecanlı bir macera yaşamış olun ilerisi sizi çok üzebilir.

Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE BOĞA

Su grubunun değişken burcu Balık ve toprak grubunun sabiti Boğa birbirleri için yaratılmış olabilir. Zaten toprak su ister.

Balık için Boğa sağlam, güvenebileceği, istikrarlı bir kişi olarak görünür. Boğa için Balık, yaratıcı, hassas ve iyi niyetlidir. Boğa burcu insanı hassas Balık burcunu kırmaz, sevildiğini hissettirirse sarmaş dolaş bir ömür geçirebilirler.

Bu aşk dolu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE İKİZLER

Su grubunun duygulu, kıskanç, sevdiğine bağlanan Balık burcu insanı hava grubunun değişken, aklı temsil eden, çift karakterli, özgürlüğüne düşkün, meraklı İkizler burcu insanıyla anlaşamaz, üzülür.

İkizler burcu insanı merakını tatmin edinceye kadar çok eğlenceli, çok yönlü, çok canlı, çok çekici ve çok sevimlidir ama merak edeceği şeyleri deneyimlediğinde yü rür gider. İlgisi biter.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE YENGEÇ

Su grubunun iki duygulu, sevgili, minnoş burcu hari ka bir yaşam kucağını açmış sizi bekliyor.

Bu aşkta derin bir anlayış ve birbirlerinin kötü günlerinde yardımcı olabilme kapasitesi vardır. Balık burcu paradan anlamaz, Yengeç burcu çekip çevirirse maddi güvene de kavuşulur.

Mutluluğa damladığınız bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE ASLAN

Balık su, Aslan ateş elementindendir. Su ateşi söndürür. Romantik, duygulu Balık burcu insanı Aslan burcunu sıkar, neşesini kaçırır.

Balık burcu endişeleri, çift fikirliliği ile Aslan burcunu şaşırtır, sıkar ve ısrarcı olursa Aslan burcu kükreyerek gider. Kalbinizi kıracak, sizi derinden yaralayacak bu ilişkiyi boş verin.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE BAŞAK

“Zıt burçların birbirini tamamlar” gibi söylemler bu ikili için pek geçerli değildir.

Su grubundan duygusal Balık burcu insanı çabuk alınan, hemen karamsarlaşan, havai, değişen, duygulara önem veren biridir; Başak burcunu duygusuz, maddi ve haşin bulabilir.

Toprak grubu Başak burcu insanı neşeli, hazır cevap, dostluk sever, cana yakın biridir; Balık burcunun karamsarlığına, yakınmalarına dayanamaz. Yol yakınken dönmekte fayda var.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE TERAZİ

Su grubunun çift karakterli Balık Burcu insanının renkli iç alemi, parlak düşleri ve derin duyguları, hava grubunun öncüsü Terazi burcu insanını büyüleyebilir ama zamanla kuşkuları, korkuları ve kıskançlığı ile boğar.

Tatlı yerinde kesip, hoş anılar kategorisine koymak gerekir çünkü bu iki burç arasındaki ilişki uzun süreli olamaz. Her ilişkide olduğu gibi bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE AKREP

Su grubunun hassas ve duygulu iki burcunun insanları müthiş anlaşır. Bir Akrep burcu insanı, bir Balık burcu insanının duygularına istediği gibi karşılık verebilir.

Her iki burç insanı da yapışık nizamda yaşamayı sever, önemli bir düşünce ayrılığında bile yan yanaysalar, çok fazla tartışma gereği duymazlar. Bu beraberlikte çift fikirli Balık burcu insanı, Akrep burcu insanı tarafından idare ediliyor ise problem söz konusu olmayacaktır.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE YAY

Su grubunun hoş, çekici, duygulu, alıngan, kıskanç, sezgileri güçlü Balık burcu insanı ateş grubunun özgür ruhu Yay burcu insanıyla olmaz.

Yay burcu, Balık burcu gibi duygusal değildir. Hevesi çabuk geçer. Tek başına hareket eder, Balık burcunu çok üzer. Ne üzülün, ne kendinizi değersiz hissedin, siz ayrı dünyaların insanısınız.

Bu olmaz görüntüdeki ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE OĞLAK

Toprak grubunun öncüsü girişken, savaşçı, cesaret li, korumacı Oğlak burcu ve su grubunun değişkeni; çok yönlü, fedakar, verici, romantik, hayalperest, yaratıcı, yumuşak, ilişkilerinde idealizm arayan, duygulu Balık burcu insanı olabilir mi?

Olur! Balık burcu dayanabileceği, kendini koruyabilecek birini arar, tam da Oğlak gibi. Oğlak burcu sevgisini verir, destek olursa ve Balık burcu kendini güvende hisse- derse birlikte uyum içinde yaşayabilirler.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE KOVA

Su grubunun duygusal, hassas, alıngan, kuşkucu, kaygılı Balık burcu ile hava grubunun mantıklı, sert, orijinal, özgürlükçü, radikal temsilcisi Kova burcunun anlaşması zor ama imkansız değildir.

Balık burcu her şeyden yakınmayan, kıskançlığı ile bezdirmeyen, çok yönlü, ilgi çekici, kendini geliştirebilen biri olabilirse Kova insanını elinde tutabilir.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

BALIK VE BALIK

Su grubunun iki aynı minnoşu her bakımdan birbirinizi iyi anlarsınız da değişkenlik yönünüz çalışıp arayış içine girmezseniz.

Eğlenceli, duygu yüklü, bakışarak anlaştığınız bir iliş- ki olacak ama gerçekleri ve yaşadığınız fiziki dünyayı da unutmamalısınız.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.