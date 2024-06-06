2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

Kova burcunda bu yıl ev aile konuları, güzel ilişkiler, evlilik, taşınma konuları, alma satma, ev sahibi olma gündemde olabilir. Güzel fırsatlar var. Aşk, keyif hayatınızda daha çok olacak. Şanslısınız. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Sağlık konularına dikkat edin.

25 Mart Terazi burcundaki Ay Tutulması; bol seyahat edebilirsiniz, uzaktan gelen haberler alabilirsiniz, yakın çevrenizde iletişim alanlarınız da tetikliyor, cesur hamleleriniz olabilir.

8 Nisan Koç burcundaki Güneş Tutulması; yakın çevrenizde olacak bir lider gibi davranıp cesur karar alabilirsiniz. Şifalanabilirsiniz. Kardeş, kuzenler, komşular için önemli kararlar alabilirsiniz.

18 Eylül Balık burcundaki Ay Tutulması; para konularında önemli kararlar alacaksınız, para konularında dikkatli hareket etmelisiniz. Hızlı gelişmeler olabilir.

2 Ekim Terazi burcundaki Ay Tutulması; yurtdışı ile güzel ilişkiler olabilir. Sağlık konularında dikkat edin.

Tarih: 21 Ocak – 18 Şubat

Elementi: Hava

Niteliği: Sabit -Pozitif – Eril

Doğal Evi: 11.Ev Yöneticisi: Satürn, Uranüs

Mizacı: Neşeli

Yönelimi: Yenilik çıkarmak, icat etek, gözlemlemek

Tavrı: Objektif, dışa dönük, iyiye eğilimli, sakin ve huzurlu, hareketsiz, üşengeç

Davranış biçimi: Anlayışlı, bağımsız, havalı, tutarsız

Güdüsel ihtiyacı: Bakış açısı, mantıklı sezgi, değişim

Olaylar: Gruplar, amaçlar, hayırseverlik, teknoloji, reform

Arketipleri: Reformcu, putları yıkan, asi, devrimci, özgür ruh, geleneklere uymayan, radikal, vizyoner, deli bi lim adamı, tuhaf tip, şakacı, soytarı

ANAHTAR KELİMELER

Toplulukla hareket eder. Marjinaldir. Bir topluluğun amaçlarını benimser. Tarihte çığır açmak ister. Ait olduğu topluluğun isteklerini ön plana çeker. Sürü psikolojisine yatkındır. Sürüklenmeye yatkındır. İlişkiler ağına güvenir. Tahmin edilemezdir. İnsancıldır.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Orijinal, ilginç, arkadaşça, kalıba sığmayan, mantıklı, sağduyulu, bireysel ama aynı zamanda sosyal, icat eden, entelektüel, özgürlük ihtiyacında, kendi yolunu kendi belirleyen, yenilikçi, alternatif getiren, devrimci, geleceğe yönelik, hümanist, kendini insanlığa adayan, dışa dönük, fikirleri için savaşan, dünya vatandaşı, grup aktivitelerin- den hoşlanan

GÖLGE ÖZELLİKLER

Kibirli, ukala, ütopik, dogmatik, başkaldıran, duygu- sal olmayan, soğuk, kendiyle çelişen, marjinal, dengesiz, isyankar, beklenmedik hareketlerde bulunan, öngörülemeyen, tuhaf, Anti sosyal, soğuk, duygusuzca tarafsız, ters, kaba, düzensiz

OLAY VE DURUMLAR

• Karşı konulamayan doğa hareketleri ve doğal felâketler

• Asiler, deliler, isyanlar, sıra dışı ve nadir rastlanan kişiler

• Yüksek teknoloji, yeni keşifler, elektrik

• Kongreler, kooperatifler

• Bir ülkenin parlamentosu, insanların bir araya geldiği gizli olmayan topluluklar (arkadaş grupları, kulüpler, dernekler vs.)

• Ekstrem sporlar ve ekstrem sporcular,

• Yeni bulgu ve buluşlara açık mesleklere sahip olanlar (örneğin astrologlar, astronotlar, mucitler, kaşifler).

SAĞLIK

Kan dolaşım sistemini, vücudun bio enerjisini, bilekleri ve topukları yönetir. Genel olarak çok dayanıklı ve sağlıklıdırlar. Akciğerlerine dikkat etmeleri gerekir. Asabi- yet ve enerji yoğunluğu da Kova burcunu yorar. Kramplar ile ilgilidir. Ani kaza ve elektrik çarpmalarını ve sıra dışı nadir hastalıkları da bu burç gösterir.

KOVA BURCU VE AŞK

KOVA VE KOÇ

Hava grubunun sabit burcu bağımsız Kova insanı, ateş grubunun öncü burcu Koç’un bildiğini okumasına, kıskançlığına ve kısıtlamalarına aslında dayanamaz. Havanın alev aldırdığı aşkta her iki burç da farklı dünya görüşlerine sahip olduklarından, kolay bir ilişki olmayacaktır.

Kova burcunun sabit düşünceleri Koç burcunun düşünceleriyle zıt düşebilir. Yönetmeyi seven Koç burcu,

Kova burcuna karşı bu tavrını göstermemelidir. Koç’un, hayatına karışmaya çalışması Kova’yı çileden çıkarır.

Birbirlerine gerçekten aşık olduklarında, farklı bakış açılarına rağmen problemleri halletmenin bir yolunu bulabilirler yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE BOĞA

Hava grubunun marjinal, bağımsız, dahi, ne yapacağı kestirilemeyen, sabit Kova insanı, toprak grubunun sakin, kararlı, ağır, içe dönük, her an birlikte olmak isteyen, sahiplenici Boğa burcu insanına yaklaşmayın.

Kova burcu ve Boğa burcu her konuda kendilerinin haklı olduğuna inandıkları için sürekli inatlaşabilirler, her ikinizde mutsuz olursunuz.

Çok büyük fedakarlıklar gerektirecek bu ilişkide de- taylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE İKİZLER

Al sana yıldızları kıskandıran bir aşk. Hava grubunun zeka temsilcisi olan Kova ve İkizler birbirleri ile bakışarak konuşacak kadar uygunlar, daha ne olsun?

İkizler burcu insanı üstün özelliklerini sergileyerek, özgün kişiliği ile Kova insanını kendine hayran bırakacak; Kova burcu insanı üstün zekası ile İkizler burcu insanını kolaylıkla anlayacak, neşeli ve çekici kişiliğiyle oyalayacak, meraklandıracak. Harikalar diyarında hem birbirinizle, hem etrafınızda ki kalabalık dostlarınızla fevkalade bir ha- yatınız olacak.

Bu çok renkli ve ilgi çeken ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE YENGEÇ

Hava grubunun sabiti Kova burcu insanıyla su grubu Yengeç burcu insanı olmaz boşa kürek çekmeyin.

Kova burcu insanıyla, Yengeç burcu insanının tek ben- zer noktaları eve olan bağlarıdır. Kova burcu insanı da yuvaya, aileye önem verir. Ama bir Yengeç burcu, Kova burcu insanını eskiye bağlılığı, ailevi konularda aşırı hassas yaklaşımları, evde kalabalık ortamlardan hoşlanmaması ile bir süre sonra sıkmaya başlayabilir. Yengeç’in bağımsız kararlar alamaması özgürlükçü Kova’nın dengesini bozabilir.

Bu zorlu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE ASLAN

Hava ve ateş beraberliği her zaman yangına doğru gidebilir. En küçük şeyler şiddetli kavgalara dönüşebilir ve en tutkulu, en yakıcı, en yıkıcı aşk yaşanabilir.

Aşkta tutku, ihtiras olabilir ancak Kova özgürlüğün- den ödün vermedikçe ve dış dünya ile bireysel ilişkiler kurdukça Aslan’ın güçlü tepkisi ile karşılaşacak, kişilik çatışması farklı boyutlara gidebilecektir.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE BAŞAK

Hava grubunun bağımsız, ne yapacağı kestirilemeyen, marjinal, dahisi Kova insanı ile toprak grubunun dostluk sever, neşeli, cana yakın Başak insanı farklı yaklaşımları nedeniyle zor olmakla birlikte sevimli bir çift olabilir.

Başak burcu insanının titizliği, detaycılığı, eleştirelliği, maddi konularda tutumları, gelişimi Kova burcu insanını sıkarak, kaçırabilir.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE TERAZİ

Aman da aman! Ferah, ferah yeleken bir aşk. İki hava grubu insanı bu havadar aşka sahip çıkın, heba etmeyin.

Kova insanı en güzel ve en keyifle nazik, hoş, fedakar Terazi insanı ile anlaşabilir. İki burçta doğum anında sert bir etki almadılarsa çok mutlu olacaklar.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE AKREP

Hava grubunun sabiti Kova burcu insanı bağımsızlığına düşkün, kişilik sahibi, bildiğinden şaşmaz biridir. Su grubunun sabiti kıskanç ve kuşkucu Akrep burcu insanı ile anlaşmasına imkan yoktur.

Kova burcu insanı Akrep burcu insanının kıskanç- lığına ve tutumluluğuna dayanamaz. Çok sert kavgaların yaşanabileceğini söylemeliyim.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE YAY

Hava ve Ateş grubunun iki özgür ruhu arasında hareketli, enerjik ve esprili ömürlük bir ilişki yaşanabilir. Kendine karışılmasını sevmeyen bu iki burcun insanları oldukça mutlu bir yaşam paylaşabilirler.

Marjinal, neşeli, hareketli, yenilik seven, başkalarından farklı davranan Kova tatlı tatlı konuşmayı bilir ve Yay’ı ilgilendirecek türlü şeyler bulur. Kova ile beraberken Yay bağımsızlığını unutabilir.

Bu ilginç ve olağanüstü ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE OĞLAK

Hava grubunun özgürlükçü, bağımsızlığına düşkün ve kural tanımaz Kova burcu insanı ile toprak grubunun öncüsü gelenekçi, tutumlu ve hesaplı Oğlak burcu insanı olamaz.

Boşa kürek çekmeyin, birbirinizi üzmenize ne gerek var. Hayat kısa.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE KOVA

Ya o muhteşem zekanızı kullanır birlikte eğlence ve keyif içinde yaşar sosyal çevrenizde aranan bir çift olursunuz ya da inatlaşıp bu ilişkiyi boşa harcarsınız.

Karar sizin, hayat sizin farklı olanı, başkaldırmayı ve ters düşmeyi özellikle tercih etmezseniz eğlenir ve mutlu olursunuz.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

KOVA VE BALIK

Hava grubunun mantıklı, sert, orijinal, özgürlükçü, radikal temsilcisi Kova burcu ile Su grubunun duygusal, hassas, alıngan, kuşkucu, kaygılı Balık burcunun anlaşması zor ama imkansız değildir.

Kova burcu insanı biraz romantikleşir, Balık burcu in- sanı da beş karış havadaki aklını başına indirebilirse sezgisel ve eğlenceli bir aşk yaşayabilirler.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.