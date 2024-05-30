2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak…

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

Bu yıl aşk var, hem de güvenebileceğiniz huzurlu bir aşk yaşayacaksınız. Değişim yılı, sanatta hobide, çocuklar alanında şanslı.

26 Mayıs‘tan sonra iş konusunda çalışanlarla yakın çevre, iş çevresi, işte değiştirme konularına dikkat edin. Ev yuva konuları sizin için öncelikli.

25 Mart Terazi burcundaki Ay Tutulması, kariyer alanında önemli gelişmeler olabilir. Aile hayatınıza daha çok zaman ayıracaksınız.

8 Nisan Koç burcundaki Güneş Tutulması, ev aile yuva ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Ev alma taşınma konularında cesur davranacaksınız. Öncesinde şifalanacaksınız ve fırsatlar var.

18 Eylül Balık burcundaki Ay Tutulması, yakın çevrenizde olacak önemli kararlar ve duygusal kararlar alabilirsiniz. Aileniz yakınlarınızın sizler için ne kadar önemli olduğunu yine fark edeceksiniz. Reklam medya alanlarında çalışıyorsanız şanslısınız ve önemli kararlar alabilirsiniz.

2 Ekim Terazi burcundaki Ay Tutulması aile evinizde şifalanma şanslar var kariyer anlamında da güzel değerler var.

Tarih: 22 Aralık – 20 Ocak

Elementi: Toprak

Niteliği: Öncü, negatif , dişil

Doğal Evi: 10.Ev

Yöneticisi: Satürn

Mizacı: Melankolik

Yönelimi: İnşa etmek, tertip etmek, kontrol etmek, mükemmelleştirmek

Tavrı: İçe dönük, mükemmeliyetçi, depresif Davranış biçimi: Ciddi, sistemli, disiplinli

Güdüsel ihtiyacı: Mükemmeliyet, düzen, yapı

Olaylar: Kariyer, azim, otorite, statü, görevler, engel ler, sınırlar

Arketipleri: Baba, otorite figürü, yaşlı bilge, kurum lar, yöneticiler, kontrol hastası, bürokrat, paragöz, cimri

ANAHTAR KELİMELER

Toplumsal yaşantıyla ilgilidir. Toplumsal prestije önem verir. Sorumluluk yükler. Sert bir karaktere sahiptir. Soğuktur. Acımasızdır. Kuralcı ve bilimseldir. Organizasyon ve plan yeteneği vardır. Duygularını hareketleriyle ifa- de eder. Gözü zirvededir. Kararlarına güvenilmesini ister. Mesafelidir. İş bitiricidir. Toplumsal hafızası çok güçlüdür. Halden anlamaz. Geleceğe odaklanmıştır. Krizlerde ortaya çıkar. Otoriterdir.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Sorumluluk sahibi, yönetken, öncü, işine çok önem veren, mantıklı, mesafeli, kuralcı, gelenekçi, toplumdan onay almak ihtiyacında, sözüne güvenilir, mükemmelci, zirveye ağır ağır tırmanan, sabırlı, dikkatli, kararlı, organizatör, tutumlu, çalışkan, yalnız kalabilen, planlı, pratik, uzun vadeli amaçlar peşinde, saygınlık beklentisinde, yapmacık hareketleri sevmeyen, sadelikten yana, hayattan ders alan, öz disiplinli.

GÖLGE ÖZELLİKLER

Görev düşkünü, duygusallıktan uzak, soğuk, cimri, hesapçı, çıkarcı, duyguları aşırı kontrol altına alan, fazla kontrollü ve katı, çekingen, korkak, melankolik, münzevi, fazla otoriter, aşırı kontrollü.

OLAY VE DURUMLAR:

• Resmî ve özel kurumlarda yaptırım gücünü elinde tutan kişiler

• Yargıçlar,

• İktidar partisi

• Genelkurmay başkanı, komutanlar,

• Bilim otoriteleri, inşaat firmaları, mühendisler, (klasik) fizik kuralları

• Taşlar ve mineraller, dağlar

• Gece bekçileri ve özel koruma görevlileri

• Eski binalar, kuleler, heykel ve anıtlar, müzeler, ko nusunda uzmanlar (otorite figürleri),

• Ağaçlar, yeraltı şehirleri

• Saatler ve saat yapımcıları

SAĞLIK

Dişler, kemikler, dizler, iskelet sistemi Oğlak burcunun yönetimi altındadır. Diş ve kemik rahatsızlıklarının tümü, özellikle kireçlenme tipik bir Oğlak sembolüdür. Cildi yönetir. Ay’ı Oğlakta olanların cilt alerjilerine yatkın- lığı vardır. Acıya karşı en fazla ve en uzun süre dayanıklı olabilen bir burçtur. Bu yüzden genellikle vücudun önce- den verdiği acı ve ağrı sinyallerini geç değerlendirirler ve doktora geç giderler. Çevresindeki insanların bu yüzden onun en ufak bir şikayetini bile dikkate alması gerekir. Hastalandıklarını kabullendikleri zaman iyi ve doktoruna sadık bir hastadır.

OĞLAK BURCU VE AŞK

OĞLAK VE KOÇ

Toprak grubu Oğlak burcunun hesabını bilen, her adımını dikkatli atan, kuşkucu, inatçı insanıysanız, ateş grubunun havai, şirin, cana yakın, cazibeli, hareketli Koç burcu insanıyla geçinemezsiniz.

Sadece cinsel yönden anlaşabileceğiniz Koç insanını çok beğenip, aşık olabilirsiniz ama sınırlandırmaya kalkış- tığınız anda yürür gider.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE BOĞA

Toprak grubunun iki temsilcisi Oğlak ve Boğa burcu insanları fevkalade anlaşabilir ve çok mutlu olabilirler. Oğlak burcu da Boğa burcu gibi kuşkucu ve kıskançtır ama sevgi ve bağlılık varsa birbirinizi anlar, tolere edersiniz.

Oğlak burcu, Boğa burcunu sertlikle değil sevgiyle yönetirse aralarında sorun olmayacak, ömür boyunca birbirini sevecek ve bağlı kalacaklardır.

Sağlam ve birbirini geliştiren bu ömürlük ilişkide de- taylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum harita larında saklıdır.

OĞLAK VE İKİZLER

Toprak grubunun tutucu, eskiye bağlı Oğlak burcu ve hava grubunun yenilikçi, özgürlükçü, değişken İkizler burcu insanı O L A M A Z!

İkizler burcu insanı, Oğlak burcu insanı sizin gibi ağırbaşlı, içine kapalı ve maddeye fazla düşkün değildir, parayı kolay harcar. Kıskançlığınız ve sahiplenme huyunuz İkizler burcunu çıldırtır, en isabetli karar bu ilişkiden uzak durmaktır.

Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilir likler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE YENGEÇ

Toprak grubu Oğlak, su grubu Yengeç’in zıt burcudur. Birbirinizi tamamlarsınız. Unutmayın ki toprak, susuz olmaz.

Oğlak burcu Yengeç burcu kadar duygulu değildir ama Yengeç kadar sebatlı, inatçı, kuşkucu ve kıskançtır. Oğlak burcunun yumuşak davranması, sevgisini gösterebilmesi durumunda Yengeç burcu ile çok mutlu olur.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE ASLAN

Toprak grubunun içine kapalı, tutumlu, kuşkucu, fazla konuşmayan ve kalabalıktan adeta kaçan Oğlak burcu insanı ateş grubunun gururlu, neşeli, canlı, hareketli, dışa dönük, cömert, dikkat çekmekten hoşlanan ve olayların olumlu yönlerini görebilen Aslan burcu insanıyla mutlu olamaz.

Aslan burcu insanı ağırbaşlılıktan hoşlanmaz, hele yönetilmeye veya sınırlandırılmaya hiç gelmez, müsriftir, kalabalık ister Oğlak burcunu delirtebilir. Uzak durmak faydalıdır.

Bu umutsuz ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilir likler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE BAŞAK

Toprak grubunun öncüsü dikkatli, sebatlı, inatçı, hırslı, ihtiyatlı Oğlak burcu insanıyla aynı grubun değişkeni neşeli, tatlı konuşan, maddenin değerini bilen ve ayrıntılara dikkat eden Başak burcu insanı anlaşabilir.

Oğlak burcu, Başak burcunun aradığı disiplini, kuralları, çalışkanlığı kararlılıkla birleştirebilen bir burçtur. Başak burcununsa neşesi Oğlak insanını mutlu eder. Para açısından da anlaşırsınız tabii gezegen etkileriyle şirket evliliğine dönen renksiz bir ilişkide olabilir. Siz iyi bir astrologdan mutlaka destek alın.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE TERAZİ

Hava grubunun öncüsü Terazi burcu ve toprak grubunun öncüsü Oğlak burcu insanının aşkı yol yakınken dönülmesi gereken imkansız ilişkilerdendir. Arkadaş bile olamazsınız.

Oğlak Burcu duyguludur ama görüş açısı Terazi’den çok farklıdır. Oğlak dünyaya maddi açıdan bakarken, Terazi maddi olamaz. Her ikisi de öncü olan burçların kavgası ve kişilik çatışmaları kaçınılmazdır.

Bu zor ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE AKREP

Su toprağı besler. Toprak burcunun maddenin değerini bilen Oğlak burcu insanı Akrep burcu insanı ile ortak zevklerde buluşabilir, keyifli bir birliktelik yaşayabilirler.

Her iki burçta maddi güvene çok önem verir. Bu ortak tutum pek çok sorunun ikinci plana kalmasını sağlayabilir. Oğlak burcu insanı, Akrep burcu insanını ikinci plana atmaya ya da ezmeye kalkmaz, severse ve sevgisini belli ederse mutlu eder ve mutlu olur.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE YAY

Ateş grubunun neşeli, iyimser, dostluk seven, konuş- kan, seri hareket eden ve pek sır tutamayan Yay insanı ve toprak grubundan sert mizaçlı şüpheci, kuşkucu, karamsar, insanlara kolay yaklaşmayan, ketum, sakin ve ağırkanlı Oğlak burcu insanı sizce asgari müşterekte buluşabi lir mi? Buluşsa mutlu olurlar mı?

Oğlak eskiden kopamaz, yeniliklerden korkar, ilgilendiği şeyden asla bıkmaz. Yay yenilik sever, çabuk bıkar yani ateş gibi harlanır ama üzerine toprak atılmış gibi söner. Kaçın!

Tabii ki bu ilişkide de detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE OĞLAK

Bir Oğlak burcunu en iyi kim anlayabilir? Tabii ki tıp- kısının aynısı bir Oğlak burcu. Oğlak burcu sevgi ve sada- kat dolu bir beraberlik sunar ve diğer Oğlak burcuda zaten bunu ister. Uyumlu ve tatmin edici bir aşk sizi bekliyor.

Maddeye düşkünlük, sabır, sebat önemli bir duruma gelmek için gayret her iki tarafta da var ve bu ilişki tam istediğinizi verecek; yükselmenize yardım edecek. Ha gay- ret! Arada eğlenmeyi unutmayın.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikili- nin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE KOVA

Toprak grubunun öncüsü Oğlak burcu kendi çıkar- larını ön plana tutar, hava grubunun sabiti Kova burcu; ilginç, çekici, sosyal odaklı, düşünsel, daima değişiklik yapmayı seven, aklına geldiği gibi hareket eden, derin duy- gularının yanı sıra aniden havaileşen bir burçtur.

Oğlak burcu insanının tutumlu ve hesaplı hareketle- ri Kova burcu insanına oldukça itici gelebilir. Gelenekçi Oğlak burcu insanı bağımsızlığına düşkün, özgürlükçü ve kural tanımaz Kova burcu insanını ile olamaz.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikili- nin doğum haritalarında saklıdır.

OĞLAK VE BALIK

Toprak grubunun öncü burcu Oğlak burcu insanı gi- rişken, savaşçı, cesaretli, korumacı, soğuk ve sert olabilir.

Oğlak burcu su grubunun değişkeni; çok yönlü, fedakar, verici, romantik, hayalperest, yaratıcı, yumuşak, ilişkile- rinde idealizm arayan, duygulu Balık burcu insanı ile mut- lu ve tatminkar bir ilişki kurabilir.

Balık burcu insanı dayanabileceği, kendini koruyabi- lecek birini arar, tam da Oğlak gibi. Oğlak burcu insanı sevgisini verir ve destek olursa mutluluk gelir. Eğer bir Ba- lık burcu kendini güvende hissederse birlikte uyum içinde yaşayabilirsiniz.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikili- nin doğum haritalarında saklıdır.