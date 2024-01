Apartlar, pansiyonlar ve oteller, konforlu bir tatil için ideal bir ortam sağlayarak en iyi fiyat seçeneklerini sunuyor. İşte Avşa Adası Tatil Rehberi kaynağına göre belirlenen 2024 yazı konaklama fiyatları.

Avşa Adası Pansiyon Fiyatları 2024

Avşa Adası'nda, yaz aylarında günlük, haftalık, aylık ve sezonluk olarak kiralanabilen sahibinden kiralık pansiyonlar, müstakil apart villalar ve pansiyon evleri bulunmaktadır. Pansiyon fiyatları, konumlarına bağlı olarak denize sıfır veya bahçeli olanlar arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca, sahibinden kiralık villa ve müstakil evler de günlük, haftalık, aylık ve sezonluk dönemlerde kiralanmaktadır. Tüm pansiyonlarda kişi başına bir ücret uygulanmaktadır. Ailece seyahat ediyorsanız ve çocuğunuz için ayrı bir yatak istiyorsanız, ek bir ücret ödemeniz gerekecektir. Ancak çocuğunuz için ayrı bir yatak talep etmiyorsanız, ek bir ücret ödemeniz gerekmez.

2024 yazında Avşa pansiyon fiyatları kişi başı 500 TL'den başlamaktadır. Denize sıfır konumda olanlar 750 TL'den, bahçeli olanlar ise 600 TL'den başlayan fiyatlarla değişiklik göstermektedir. Sahibinden kiralık villa tipi yerler genellikle günlük daire fiyatı üzerinden hesaplandığından, günlük fiyatları 2000 TL'den başlamaktadır. Siz de Avşa'daki müstakil evlerden yaz aylarında günlük, haftalık, aylık ve sezonluk dönemlerde pansiyon olarak kiralama yapabilirsiniz.

Avşa Adası Otel Fiyatları 2024

Avşa Adası otelleri , çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte genellikle uygun fiyatlı konaklama seçenekleri sunmaktadır. Bu durum, büyük oteller yerine daha çok apart ve pansiyon gibi tesislerin tercih edilmesinin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Sezonun yoğun olduğu haziran, temmuz ve ağustos aylarında, resmi tatillerde otel fiyatları nispeten daha yüksek olabilir. Bu nedenle, bütçe dostu bir konaklama arayan tatilcilerin adayı mayıs ve eylül gibi sezon dışı dönemlerde ziyaret etmeleri önerilmektedir. Ayrıca, otel fiyatları denize olan uzaklığı, konsepti ve sunduğu hizmetlere bağlı olarak değişebilir. 2024 yazı için güncel otel fiyatları kahvaltı dahil 1000 TL'den başlamaktadır.

Avşa Adası Apart Fiyatları 2024

Avşa'da denize sıfır veya denize yakın konumda bulunan bazı apartlar, kendi plajlarıyla birlikte şemsiye ve şezlong gibi hizmetleri sunmaktadır. Avşa Adası apart seçenekleri genellikle hem merkezi bölgelerde hem de Yiğitler Köyü civarında konumlanmıştır. Aileler için Yiğitler Bölgesi ideal bir konaklama yeridir. Eğer hareketli bir yaşamı tercih ediyorsanız, merkezdeki Avşa apart oteller daha uygun olabilir; ancak çocuklu aileler için merkezdeki gürültü sebebiyle uygun olmayabilir.

Denize sıfır Avşa Adası apart evlerini adanın denize kıyısı olan tüm yerleşim yerlerinde bulmak mümkündür. Denize sıfır apartlar genellikle iç bölgelere göre biraz daha yüksek fiyatlı olabilir, ancak denizle iç içe bir konaklama deneyimi sunar. Avşa apart fiyatları kişi başı 500 TL'den başlamaktadır. Bölgenin özelliklerine, konseptine ve sunduğu hizmetlere göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Balıkesir Avşa Adası'ndaki apart otel ve pansiyonlar, uygun fiyat seçenekleri ile konaklama yapabileceğiniz bir tercih sunar. Bu tesisler, her bütçeye hitap eden hizmet kalitesi ile samimi bir tatil deneyimi sunmaktadır. Ekonomik tatil yapmak isteyenler için Avşa apart fiyatları, ailece uygun bir şekilde uzun süreli tatil imkanı sağlar. Temmuz ayında fiyatlar yüksek olabilir, ancak yazın başı ve sonunda daha uygun fiyatlarla tatil yapma imkanınız vardır.

Kısacası, Avşa Adası konaklama seçenekleri ekonomik bir tatil için önceden rezervasyon yapmak, en uygun ve ucuz fiyat seçenekleri arasında konaklamanızı sağlar.