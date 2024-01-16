Ayşe Mermerci, 1973 yılında Ankara’da doğmuş olup aslen Gölbaşı-Gökçehöyüklüdür. Leman Mermerci ve Yusuf Ziya Mermerci’nin ikinci çocuğudur. İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra, babasının erken vefatı ve ailesinin kendi ayakları üzerinde durmasını istemesi nedeniyle 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Koleji’ne yatılı olarak devam ederek lise eğitimini tamamlamıştır.

1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil bölümünde hemşire olarak iş hayatına adım atan Ayşe Mermerci, 1996 ve 2013 yılları arasında Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Acil servisinin sorumlu hemşiresi olarak görev yapmıştır. Ardından, 2014 ve 2023 yılları arasında Ankara Üniversitesi Serpil Akdağ Kan Merkezi’nde Kan Bankacılığı hemşiresi olarak görev almıştır. Meslek hayatı boyunca Anadolu Üniversitesi Hemşirelik Ön lisans ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri lisans bölümlerinde eğitimine devam etmiştir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği bölümlerini tamamlamış ve hâlen devam etmekte olan Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojileri bölümü 1. sınıf öğrencisidir.

Ayşe Mermerci, sağlık alanında birçok belgeye sahiptir, bunlar arasında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerce onaylı İlk Yardım Eğitici Eğitmeni, 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitmeni, Acil Afet Kriz Yönetimi Eğitici Eğitmeni, Okul Hemşireliği ve Bilgisayar Operatörü belgeleri bulunmaktadır. Orta derecede İngilizce bilmektedir.

Emekliliğine kadar olan süreçte, Mayıs 2023’te 32 yıl 9 ay boyunca kamuda hizmet verdiği hemşirelik mesleğinden emekli olmuştur. Ardından, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Gölbaşı Gökçehöyük mahallesinin ilk kadın muhtar adayı olarak seçimlere katılmış ve bir çocuk annesi olarak toplum hizmetine devam etmektedir.

Gökçehöyük Mahallesi muhtar adayı Ayşe Mermerci sosyal medya hesabı: https://www.instagram.com/Ayse.mermerci/