2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (İKİZLER BURCU)

İKİZLER BURCU

2019

İkizler ve yükselen İkizler

“Gelirlerim giderlerim yılı”

“Bekar İkizler bu sene evlenebilir!”

Bu sene özellikle başkaları üzerinden elde ettiğiniz gelirleriniz, ortaklıklarınız, ortak kazançlarınız alanında yaptığınız girişimlerinizle ilgili bir yıl yaşayacaksınız.

Yıl genelini kendi ve ortak kazançlarınız olan, maddi alana odaklanarak geçirecek olabilirsiniz.

Kira veya ortak yaptığınız bir işten gelir, eşten nafaka veya kredi gibi başvurularınız bu senenin konularından olacaktır.

Eğer eğitim ile ilgili bir kişi iseniz, hayatınızda yakın çevrenizdeki kişilerin eğitim yaşamına yoğunlaşacağınız bir yıl olabilir. Onların eğitimi konusunda bir misyon edinebilir ve bir çeşit öğretmenlik yapabilirsiniz.

Sürekli bu konularla ilgili diologlar kurabilir, zihninizi bu konulara yönelterek geçireceğiniz bir yıl olabilir.

“Maddi konular” bu sene yılın genelinde asıl konunuz olacaktır.

Bu senenin Şans ve bolluğu size ortaklarınızdan ve partneriniz tarafından gelecektir.

Eğer evli iseniz, eşinizin standartlarında bir iyileşme, bolluk ve bereket hissedilir şekilde yaşanacaktır.

Diğer bir etkisi ise eşiniz önümüzdeki yıl kilo alıp, ciddi şekilde şişmanlayabilir. Bu nedenle onun beslenmesine özel bir ilgi göstermeniz gerekebilir.

Eğer bekarsanız, önümüzdeki sene karşınıza birden fazla eş adayı çıkabilir.

Öyle ki siz hangisine karar vereceğinizi şaşırabilirsiniz.

Jüpiter size bolluk ve bereketini eşten yana sunarken, zaman zaman abartan enerjisini de hissettirecektir.

Kilolu veya” iri yapılı bir eş adayı” da, yine Jüpiter’in sunacağı bir fırsat olabilir.

Dolayısı ile kilosundan dolayı reddeceğiniz bir eş adayını, Jüpiter’in size sunacağı eş adayı olacağından, “şans ve bereketi”de reddetmiş olabilirsiniz.

İyi düşünün…

2019 yılını ay, ay detaylı bir şekilde incelemek için aşağıdaki anlatımı okuyunuz.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (8)

“Gelir ve gider dengeniz!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; ortak kazançlar alanınızda yaşayacaksınız.

Gelir ve giderlerinizi düzenlemek adına bazı yeni ortaklıklar için girişimleriniz olabilir.

Dolayısı ile başkaları üzerinden gelecek olan gelirlerinizde, nafaka veya kira gibi konularda,

Atalardan kalan bir miras konusunda, krediler konusunda ve ortaklarınız üzerinden gelen kazançlarınız konusunda, kira veya nafaka gibi başkaları üzerinden gelen kazançlarınız konusunda bazı yeni girişimleriniz olabilir.

Gelir ve gidelerinizi dengelemek ve ödemelerinizi bir sisteme bağlamak konusunda girişimleriniz olabilir.

Sene başından itibaren “ortak kazançlarınız” konusuna eğilecek ve bazı önemli olan imzalar atacak olabilirsiniz.

Girişimlerinizi resmiyete dökecek ve bazı imzalar atacak olabilirsiniz.

Dolayısı ile senenin ilk yarısında, ödemelerinizi dengeleyecek girişimleriniz olacaktır.

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21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan (3)

“Artık hiçbir şey gizli kalmayacak”.

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; kardeş, kuzen, komşu gibi yakın çevrenizi içeren konular alanında yaşıyor olacaksınız.

Dolayısı ile; aslında kendi iç dünyanızda sahip olduğunuz belki de bugüne kadar kimse ile paylaşmadığınız fikirleriniz; kardeşleriniz/ yakın çevreniz tarafından beklenmedik bir şekilde öğrenilecek olabilir.

Veya bugüne kadar gizli tuttuğunuz düşünceleriniz ve fikirleriniz yakın çevreniz tarafından şok edici şekilde karşılanabilir. Skandal olarak algılanabilir.

Bir takım fikir ve düşüncelerinizi kendinizi ortaya koyarak ifade ediyor ve açıklıyor olacaksınız.

Ayrıca eğitim, ticaret ve medya sektörüyle de ilgili bir Ay Tutulması olacağından bu alanlarda bir takım açığa çıkan durumlardan da söz edebiliriz.

Bu Tutulmanın etkisi ile belki bu güne kadar kararsız kaldığınız, medya, eğitim ve ticaret alanında henüz netleşmemiş fikirler bir sonuca bağlanmış olabilir.

Dolayısı ile takip eden 6 ay boyunca bu tip konular sizin hayatınızda baş göstererek yaşantınıza bir yön vereceksiniz.

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“YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ!”

“EVLENMEK İÇİN İDEAL BİR GÜN!”

22 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda yedinci evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Eşinizden yana şanslı olduğunuz günlerdesiniz. Onun hayatındaki iyileşmenin yansımalarını yaşayacaksınız.

• Eğer siz bekar biri iseniz, dikkat edin bugün karşınıza çıkan kişiler sizin eş potansiyeliniz olan kişilerdir. Diğer taraftan bugün eğer bir teklif aldıysanız mutlaka değerlendirin derim.

• Diğer taraftan 2019’da yükselen İKİZLER için YILIN EVLENME GÜNÜ 22 Ocak’tır. Değerlendirin.

• 2019’dayükselen İkizler için diğer evlenme günü ise; 24 KASIM’dır.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

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ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; evliliğinizi anlatan yedinci evinizden ve sosyal çevrenizi anlatan onbirinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Eşinizdeki değişim dönüşüm nedeniyle sosyal çevreniz yadırganabilir.

Arkadaşlarınız arasında sorun çıkabilir. Arkadaşlarınız ile eşiniz arasında köprüler atılabilir!

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

- 2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

- 20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

- 5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

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MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (10)

“Önemli imzaları erteleyin!”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; kariyer alanınız olan onuncu evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

İş yerinizde, kariyer yaptığınız alanda yanlış anlaşılmalar sonucu problemli üç haftalık bir dönem yaşayacaksınız.

Patron, müdür veya amir gibi size otorite olan kişi ile sorun yaşamanız muhtemeldir.

Eğer siz işyerinizde otorite bir kişiyseniz, bu durumda bu Retro esnasında toplum önündeki statünüzün zarar görebileceği olaylar yaşayabilirsiniz.

Söylediklerinizin yapılmaması, kariyerinize gölge düşmesi, bir takım “data” kayıpları kariyerinize zarar verebilir.

Dolayısı ile; tüm bu olaylar neticesinde gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Tüm bu durumun farkında olarak, iletişiminizde doğru anlaşılabilecek cümleleri kurabilirseniz ve siz de karşınızdaki kişiyi doğru anlarsanız, sizin için riskli olan bu üç haftalık dönemi kontrollü bir şekilde atlatabilirsiniz.

Nisan ayından itibaren kendinizi daha doğru ifade edebileceksiniz.

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NİSAN

“KARİYER İÇİN TAM ZAMANI”

“İŞ BAŞVURUSU!”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi onuncu evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

• Terfi etmek için, kariyerinizde bir adım daha atmak için, harika bir fırsattır.

• Eğer işsizseniz, iş başvurusunda bulunabileceğiniz bir gün.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

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MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi onikinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Sıradışı bir vicdan

Farklı bir tekamül

Beklenmedik bir yalnızlık

Marjinal bir bireysellik

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HAZİRAN

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Başkaları üzerinden gelen gelirlerinizdeki kısıtlanma ve engeller nedeniyle ödeme dengeniz bozulabileceğinden, sahip olduklarınızı kaybedebilirsiniz.

Eşten, ortaktan gelen gelirlerinizde kısıtlanma veya daralmalar nedeniyle, sahip olduklarınız için mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz.

Bir çeşit “dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak gibi bir durum” yaşayabilirsiniz.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

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20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise , 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen İkizler siz bu etkiyi; “sahip olduklarınız” ve “başkaları üzerinden gelen gelirleriniz” alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• Maddi ve manevi değerleriniz ile ilgili bir değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma yaşanırken bazı harcamalarınız, eforunuz olacaktır.

• Bazı sahip olduklarınızı kaybedebilirsiniz. Mali dengeniz yeniden yapılanabilir.

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TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GÜNEŞ TUTULMASI /Yengeç (2)

“Sahip olduklarınız ve değerleriniz!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; maddi ve manevi değerleriniz olan 2. evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bu tutulmadan sonra maddi alanda bazı yeni anlaşmaların adımlarını atabilirsiniz. Yepyeni anlaşmalar önünüze gelebilir ve bunların asıl konuları “para” ile ilgili olabilir.

“Maddi ve manevi değerleriniz” sizin için bu tutulmada önemli bir konu olarak gündeminize girebilir. Kendinizle yüzleşerek kendi öz değeriniz konusunda, bazı yeni girişimleriniz olabilir. “Vizyonunuz ve hayat felsefenizi” sahip olduğunuz en önemli değeriniz olarak görebilirsiniz.

Diğer bir konu ise maddi değerlerinizdir.

Dolayısı ile; bu tutulmadan sonra maddi alanda bazı yeni anlaşmaların adımlarını atabilirsiniz.

Bu Güneş tutulması ile yaşayacağınız bazı farkındalıklarla atacağınız bazı yeni adımlarınız olabilir.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro - 1 Ağustos 2019 (3)

“Geçmişi konuşuyoruz !”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; kardeş ve kuzenleriniz olan yakın çevrenizle ilgili olan üçüncü evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Kardeş kuzen gibi yakın çevrenizle ve yakın gördüğünüz arkadaşlarınızla aranızda iletişim sorunları yaşanabilecek bir dönemdesiniz. Kendinizi yanlış ifade ediyor ve onları da yanlış anlıyor olabilirsiniz.

Dolayısı ile, herhangi bir konu üzerinde didişmek yerine, bir süreliğine uzak kalmak ve tartışılması gereken konuları retronun biteceği Nisan ayına bırakmanız yerinde olacaktır.

Diğer taraftan Merkür retrosu özellikle teknolojik aletleri etkilediğinden, bunlar üzerinden kuracağınız iletişiminize ve bu üç haftalık dönemde oluşabilecek data kayıplarına da dikkat etmeniz gerekebilir.

Özellikle medya alanında çalışanların; teknolojik aletlere çok güvenmemeleri, yaptıkları işlemlere tekrar, tekrar dönüp kontrol etmeleri gerekebilir.

Veri kaybına uğramamaları için, Retro başlamadan önce mutlaka data yedeklemeleri önemli olacaktır.

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17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (8)

“Ödemelerim”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; ortak kazançlar alanınızda yaşayacaksınız.

Ortaklarınız, kredileriniz ve ödemeleriniz ile ilgili bilmediğiniz bir borç, tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Hiç beklemediğiniz ve ummadığınız bir yerden bir borç karşınıza çıkabilir. Diğer taraftan başkasına verdiğiniz ve artık umudunuzu kestiğiniz bir alacak ile ilgili bilgi de bu tutulma sonrası ne olacağı konusunda bilgi verebilir.

Netleşmemiş bir miras olayınız bu tutulmanın etkisi ile açığa çıkabilir ve artık ne olacağı konusunda bir sonuca bağlanır.

Bir türlü cevap alamadığınız bir krediniz, alacak olduğunuz bir nafakanız ile ilgili bilgininde cevabı tutulma ile gelebilir.

Siz ne yönde hareket edeceğinizi takip eden 6 ay içinde bilir ve o yönde kararlar alırsınız.

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AĞUSTOS

“YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ !”

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

Eşiniz veya partnerinizin hayatındaki ve standatlarındaki iyileşmenin yansımasını, yakın çevrenizde bolluk ve bereket olarak görebilirsiniz.

Eğitim hayatınızdaki bir iyileşme, partnerinize şans olarak yansıyabilir.

Kardeşlerinizle bir iyileşme, yakın çevrenize bereket olarak yansır.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde yakın çevrenizle değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

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EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 5 ve 7 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

Çocuklarınızla olumlu ilişkileriniz eşinizin hayatına bolluk ve bereket olarak yansır.

Yeteneklerinizi iyi kullanmanız sayesinde evliliğiniz perçinlenir.

Partnerinizle olumlu ilişkileriniz sayesinde, hobiler edinebilir ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

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EKİM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (6)

“İş arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin sağlık ve günlük rutin işlerinizi anlatan alan olan altıncı evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Sağlık alanında sizi üç hafta boyunca uğraştıracak bir durumun içine girebilirsiniz. Yaptıracağınız testlere güvenemeyebilirsiniz. Farklı farklı sonuçlarınız olabilir.

Eğer acil bir durum değil ise, bu testleri Nisan ayına bırakmanız yerinde olabilir.

Üç hafta boyunca Retro süresinde teknolojik aletlerin azizliğine uğramanız mümkündür.

Muhtemelen bu dönemde teknoloji aracılığı ile yapılan araştırmalarda ya “yanlış anlama” kaynaklı; ya da data kaybı sonucu bazı yanlış teşhisler söz konusu olabilir.

Bu süreçte geçmiş bir sağlık sorununuz nüksedebilir.

İş yerinde çalıştığınız ortamda da size ast olarak çalışan kişilerle aranızda iletişim kaynaklı sorunlar oluşabilir. Özellikle “data yedeklemeye” önem vermeniz gereken bir dönemdesiniz. Asistanlarınızı bu konuda uyarmanız yerinde olabilir.

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KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2. GÜNÜ”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise yedinci evden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

• Eşinizden yana şanslı olduğunuz bir gün. Bugünü önemli görüşmeniz için değerlendirebilirsiniz.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor. (10)

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (8)

“Ödemeleriniz!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; ortak kazançlar alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile başkaları üzerinden gelecek olan gelirlerinizde, nafaka veya kira gibi konularda veya kredi konusunda girişimleriniz olabilir.

Beklediğiniz bir miras konunuz var ise; bunu için de Güneş tutulmasından sonra takip eden süreç içinde bir hareketlenme yaşanabilir.

Veya sizin bazı konularda adım atmanız gerekebilir.

Ödemeleriniz, gelir ve giderleriniz ile ilgili konularda bir sistem kurmanız ve disiplinli bir şekilde sorumluluklarınızın bilincinde olarak ödemelerinizin altından kalkabileceğiniz girişimleriniz olabilir. Her ne yaşanacaksa bunun kadersel olduğunun farkında olmakta fayda vardır.

Ortaklarınız üzerinden gelen kazançlarınız konusunda da bir sistem kurma durumu söz konusu olabilir. Gelir dengenizi sağlamak için bazı yeni ortaklık girişimleriniz olabilir.

Dolayısı ile yılın sonunda ve yılın son Güneş tutulmasını siz başkaları üzerinden gelen gelirleriniz konusunda bir sisteme bağlamak ve elinizi taşın altına koymak olarak yaşayabilirsiniz.

Sene sonundan itibaren “ortak kazançlarınız” konusuna eğilecek ve bazı önemli olan imzalar atacak olabilirsiniz. Girişimlerinizi resmiyete dökecek ve bazı imzalar atacak olabilirsiniz.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

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