2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (AKREP BURCU)

AKREP BURCU

2019

Akrepler ve yükselen Akrepler

OCAK

“Kardeşim, akrabalarım”

“Sahip olduklarım!”

2019 yılı Akrep insanları için daha çok yakın çevresi, kardeşleri ve komşuları ile ilgili olacakları bir yıl olacak.

Yakın çevreniz kardeşleriniz veya kardeş yerine koyduklarınız ile ilgili hayatınızda yeni bir takım başlangıçlar yapacağınızdan söz edebilirim.

Sene başındaki tutulmalardan sonra takip eden altı ay içinde yakın çevrenizle ilgili bazı yepyeni başlangıçlar yapıyorsunuz. Bu başlangıçların, eğitim, ticaret, reklam, pazarlama ve basın-yayın ile ilgisi olabilir.

Birlikte yepyeni bir eğitim konusuna başlayabilirsiniz.

Basın , yayın, medya ve sosyal medyayı kullanarak atılacak bazı yeni adımlarınız olabilir.

Çalışan Akrepler için sene başında kariyer alanında bazı bilinmedik durumlar açığa çıkabilir ve bunun neticesinde kariyeriniz ile ilgili bazı kadersel adımlar atabilirsiniz.

Kariyer alanınızda açığa çıkacak olan konuların skandallarla da ilgisi olabilir.

Yaz ortasında ise yaşadığınız yer ile ilgili bazı yeni adımlarınız olabilir. Yeni bir eve taşınabilirsiniz. Yeni bir ev alabilirsiniz.

Veya yaşadığınız kenti değiştirebilirsiniz.

Yazın sonuna doğru kardeşlerinizle ilgili b azı bilmediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Onlarla ilgili sorumluluk almak, sabır ile bazı kanoları halletmek üzere, elinizi taşın altına koymak gerekebilir.

Yıl sonuna doğru yakın çevrenizle ile ilgili yeni başlangıçlarınız olabilir.

Bir takım kararlar alıyorsunuz.

Yılın şansı, bolluk ve bereketi bu sene sizi sahip olduğunuz değerler alanından yansıyor olacak. Siz bu sene hem maddi, hem de manevi değerleriniz konusunda bereketleneceksiniz.

Sahip olduklarınız, değer olarak ta artacak.

Dolayısı ile size yılın zenginleşeni diyebilirim.

2019 yılını ay, ay detaylı şekilde okumak için aşağıdaki detaylı anlatımı okuyunuz.

İyi seneler dilerim.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (3)

“Sezgilerinize güvenin!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; kardeş kuzen gibi akrabalarınız, komşularınız gibi yakın çevreniz, eğitim, basın yayın gibi medya ve pazarlama konuları ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Kardeş, kuzen veya kardeş yerine koyduğunuz kişiler ile bir şeyleri daha “mükemmelleştirme” adına hayatınızda bazı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Hisleriniz size ne yönde gideceğiniz hakkında ihtiyacınız olan yolu gösterecektir. Tutulma kadersel bir durum olduğundan, dürtüleriniz bu alanda doğru şekilde adım atmanıza neden olabilir.

Araştırmaya yönelik bir eğitim ilginizi çekebilir.

Dolayısı ile medya üzerinden reklam ve pazarlama, eğitim konularında ve öğretmenlik gibi alanda atılacak yeni adımlarınız olabilir.

Basın, yayın ve reklam, pazarlama alanında yeni girişimleriniz olabilir.

Araştırmacı yazarlık, dedektiflik veya olayların üzerine gidip, konuları kurcalayan tarafınıza yönelik bir girişiminiz olabilir.

Dolayısı ile sene başından itibaren bu alanda karşınıza çıkacak olan fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.

*

21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan burcunda (10)

Akrepler ve yükselen Akrepler 10

“Bu tutulma sonrası “gizemli” duruşunuzla karizma kazanacaksınız”.

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; kariyer ve toplum önünde sergilediğiniz duruşunuz alanında yaşayacaksınız.

Kariyeriniz ile ilgili netleşmemiş konular bu tutulma sonrası netleşebilir ve bu sayede bir karara varabilirsiniz.

Eğer siz yönetici konumdaysanız; çalışanlarınız sizinle ilgili bilmediğiniz bir durumu öğrenebilir. Veya size otorite olan patron, müdür veya amir ile çalışıyorsanız, siz onun hakkında bilmediğiniz bir durumu öğrenebilirsiniz.

Tutulmayı takip eden 6 ay boyunca hem toplum önündeki duruşunuz, satatünz hem de kariyer alanındaki kendinizi ortaya koyuşunuzla ilgili konular özellikle yılın ilk yarısı gündeminizi meşgul edecek.

*

“YILIN 1. EN ŞANSLI GÜNÜ !”

“MALINIZ MÜLKÜNÜZ ARTACAK!”

Maddi veya manevi değerlerinizin arttığı günlerdesiniz.

22 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda ikinici evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Kasanızın dolacağı günler. Bugün sahip olduğunuz varlıkların değeri artacaktır! Bu değerler maddi değerleriniz de olabilir. Manevi değerleriniz de olabilir!

• Enerjinizi ne yönde çalıştıracağınız sizin seçiminiz olabilir.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

***

ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; maddi ve manevi değerleriniz olan ikinci evinizden ve sağlık evinizi anlatan ikinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Sağlık durumunuzdaki değişim nedeniyle maddi harcamalar yapacağınız oldukça zor günler geçireceğiniz günler olabilir.

Maddi durumunuzdaki değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma nedeniyle sağlığınızı kaybedebilirsiniz.



Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

***

MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (5)

“Eski aşklar ile yeniden iletişime geçebilirsiniz.”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; aşk, çocuklar ve hobilerinizi anlatan beşinci evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Aşk hayatınızda sevgilinizle aranızda oluşabilecek iletişim sorunundan dolayı problemler yaşayabilirsiniz. Muhtemelen geçmişe ait bir aşkınızında hiç beklenmedik bir zamanda karşınıza çıkması mümkün olabilir.

Kendisinden haber alabilir veya bizzat görüşmeniz olabilir.

Eğer çocuklarınız var ise; bu süreçte aranızda kurduğunuz iletişiminizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlıyor veya “onlara ulaşamıyor” duygusuna kapılabilirsiniz.

Onlarla biraz daha dikkatli bir diaolog kurma durumu, işinizi kolaylaştırabilir. Olayları bir dedektif gibi araştırmak, deşmek bu üç haftalık süreçte çözemeyeceğiniz sorunlar yaratabilir.

Eğer siz burcu veya yükselen burcu akrep olan sanatçı iseniz; bu süreçte bazı anlaşmalarınız iptal olabilir. Bazı yanlış anlaşmalar yüzünden sorunlar çıkabilir.

Özellikle üç haftalık yılın bu ilk Merkür retrosunda herhangi bir anlaşmaya imza atmamanız önemlidir. İmza atmanızı gerektirecek herhangi bir anlaşmanız varsa retronun biteceği Nisan ayına bırakmanız daha doğru bir seçim olur.

***

NİSAN

“AŞK ZAMANI!”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi beşinci evinizden alacaksınız.

Bu sene “sizi aşk bulur mu?” diye düşünüyorsanız; işte bugünlerde karşınıza böyle bir kişi gelebilir.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

Bugün karşınıza çıkan kişi, hayatınızın aşkı olabilir.

Manevi konulara dayalı bir hobi edinebilirsiniz.

Çocuklarınız ile “iyimserliğin” yaşandığı bir gün yaşayabilir. Onlara başkalarına yardım etmenin güzelliğini öğretebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

***

MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi yedinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Eşten ani özgürleşme

Beklenmedik bir evlilik

Sürpiz bir ayrılık

Marjinal bir eş

Sıra dışı bir birliktelik

***

HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle yaşayacağınız engel ve kısıtlanmalar nedeniyle, yüksek eğitiminiz zarar görebilir.

Yüksek eğitimdeki mücadeleniz nedeniyle, yakın çevrenizde kısıtlanma yaşanabilir.

Kardeşlerinizle yaşadığınız bir engel nedeniyle yurtdışında bir mücadele söz konusu olabilir.

Komşularınızla yaşadığınız engeller nedeniyle, yabancılarla sorun yaşayabilirsiniz.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

*

20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise , 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Akrepler siz bu etkiyi; yüksek eğitim ve yakın çevreniz alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• Yakın çevreniz ve kardeşlerinizdeki “değişim ve dönüşümden” dolayı; eğitim hayatınızda zarar görebilirsiniz.

• Kardeşlerinizle olan bir krizden dolayı, yurtdışı işlerinizde bir mücadele etmeniz gerekebilir.

***

TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (9)

“Yüksek eğitim alanınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; yüksek eğitim alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile yepyeni bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Araştırma üzerine bir eğitim ilginizi çekebilir.

Eğer ticaret ile uğraşan biri iseniz, yurtdışı ile ticaret, ihracat gibi konularda yepyeni girişimleriniz olabilir.

Yabancılarla ilgili, yurtdışında araştırma, dedektiflik gibi alanlar ilginizi çekebilir.

Dolayısı ile bu tutulmadan sonra, senenin ikinci yarısından itibaren yepyeni konularda yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro  1 Ağustos 2019 (10)

“Sezgilerinizde yanılabilirsiniz, dikkat!”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; kariyer alanınız olan onuncu evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

İş yerinizde, kariyer yaptığınız alanda yanlış anlaşılmalar sonucu problemli üç haftalık bir dönem yaşayacaksınız.

Patron, müdür veya amir gibi size otorite olan kişi ile sorun yaşamanız muhtemeldir.

Eğer siz işyerinizde otorite bir kişiyseniz, bu durumda bu retro esnasında toplum önündeki statünüzün zarar görebileceği olaylar yaşayabilirsiniz.

Söylediklerinizin yapılmaması, kariyerinize gölge düşmesi, bir takım “data” kayıpları kariyerinize zarar verebilir.

Dolayısı ile; tüm bu olaylar neticesinde gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Tüm bu durumun farkında olarak, iletişiminizde doğru anlaşılabilecek cümleleri kurabilirseniz ve siz de karşınızdaki kişiyi doğru anlarsanız, sizin için riskli olan bu üç haftalık dönemi kontrollü bir şekilde atlatabilirsiniz.

Nisan ayından itibaren sezgilerinizin de sizden yana olacak.

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17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (3)

“Basın ve ben”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; kardeş, kuzen, komşu gibi yakın çevrenizi içeren konular alanında yaşıyor olacaksınız.

Dolayısı ile; sahip olduğunuz belki de bugüne kadar kimse ile paylaşmadığınız fikirleriniz kardeşleriniz/yakın çevreniz tarafından beklenmedik bir şekilde öğrenilecek olabilir.

Bugüne kadar bir sır gibi gizli tuttuğunuz düşünceleriniz ve fikirleriniz yakın çevreniz tarafından “şok edici” olarak karşılanabilir.

Ayrıca eğitim, ticaret ve medya sektörüyle de ilgili bir alanı aydınlattığından;bu tutulma ile skandal magazin haberlerini de beraberinde getirebilir.

Bu Tutulmanın etkisi ile belki bu güne kadar kararsız kaldığınız, medya, eğitim ve ticaret alanında henüz netleşmemiş fikirleriniz netleşir.

Dolayısı ile takip eden 6 ay boyunca hayatınıza bir yön verecek olabilirsiniz.

***

AĞUSTOS

“YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ !”

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

• Kariyerinizdeki düzelme, size kazanç olarak yansır.

• Statünüzdeki iyileşme, değerinizi arttırır.

• Özdeğerinizdeki düzelme size kariyer ve iş fırsatı olarak yansır.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde kariyeriniz yönünden değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

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EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 12 ve 2 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

• İç dünyanızdaki huzur size özdeğer olarak yansır.

• Kendi kendinize ürettikleriniz size kanzanç olarak yansır.

• Maddi ve manevi değerleriniz, iç dünyanızı zenginleştirir.

***

EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (1)

“İmajınızla ilgili yanlış fikirler edinilebilir!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin imajınızı, sağlık durumunuzu gösteren birinci evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Kişisel olarak söylemlerinize dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Hem başkalarını yanlış anlayabilir, hem de kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.

Olayları algılayış şekliniz, sizin bu dönemde başkaları ile iletişim kurmakta zorlayabilir.

İmajınız ile ilgili dışarı yansıttığınız ışığınız yanlış anlaşılabilir.

Dolayısı ile, bu yanlış anlaşılmalar sizin hakkınızda oluşabilecek olumsuz düşüncelere yol açabilir. İmajınız zarar görebilir.

Bu nedenle bu üç haftalık süreç içinde, kendinizi çok fazla ifade etmek zorunda kalacağınız durumlar yaşamamanız yerinde olacaktır.

Merkür retrosu teknolojik aletlerde de sorunlar yaratabileceğinden; sahip olduğunuz teknolojik aletleri kullanırken bazı yanlış komutlar da verebilir özellikle datalarınızı kaybedebilirsiniz.

Dolayısı ile Retro başlamadan önce data yedeklemeniz yerinde bir hareket olacaktır.

Retro sürecinde veri kaybı yaşayabileceğiniz gibi bu sizde, bir yerde de unutkanlık olarak açığa çıkabilir. Dolayısı ile önemli işlerinizi retronun biteceği Nisan ayına ertelemeniz yerinde bir seçim olur.

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KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2. GÜNÜ!”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise ikinci evden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

•Bugün sahip olduklarınızın değerinin artabileceği bir gün. Dolayısı ile mal mülk edinebilmek için değerlendirilebilir.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor.

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (3)

“Araştırmacı yazarlık!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; kardeş kuzen gibi akrabalarınız, komşularınız gibi yakın çevreniz, eğitim, basın yayın gibi medya ve pazarlama konuları ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Sene başından itibaren sizin araştırmacı tarafınızı tedikleyen kadersel olarak karşı koyamayacağınız enerjiler altına giriyorsunuz.

Dolayısı ile medya üzerinden reklam ve pazarlama, eğitim konularında ve öğretmenlik gibi alanda atılacak yeni adımlarınız olabilir.

Araştırmaya dayalı, kazarak ortaya çıkaracağınız “gerçekler” üzerine disiplinli bir çalışma gündeminize girebilir. Veya siz medya odaklı “araştırma ve dedektifliğe” dayalı bir girişim içine girebilirsiniz.

“Gerçekler” temalı, disiplinli bir çalışma sayesinde ortaya mükemmel eserler koyabileceğiniz girişimleriniz olabilir.

Yepyeni bir eğitim alanında yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.

Basın, yayın ve reklam, pazarlama alanında yeni girişimleriniz olabilir.

Dolayısı ile sene sonundan itibaren bu alanda karşınıza çıkacak olan fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.