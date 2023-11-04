Haber: Damla Oya Erman

Bu yol, M.S. birinci yüzyılda General Julius Agricola komutasındaki Roma askerleri tarafından inşa edilmiş ve Stirling'in eski başkentini Forth Nehri'ni geçen bir vadiden bağlamıştır.

Roma lejyonlarının asker taşımak için M.S. üçüncü yüzyııa kadar aktif olarak kullandığı bu yol, Roma İmparatorluğu'nun geri çekilmesinin ardından bakımsız kalmış ve erozyona uğramıştır.

Stirling Konseyi arkeoloğu Murray Cook, "Bulduğumuz şey, yolun erozyona uğramış yüzeyidir," açıklamasında bulundu. Bu keşif, İskoçya'nın tarihi ve arkeolojik önemini daha da vurguluyor.