NKFKAV tarafından 2019'da Ümraniye'de hayata geçirilen müzede, Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan Kısakürek'in şahsi eşyaları, kullandığı mobilyalar ve bugüne ulaşan hatıraları yer alıyor.

Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek ve NFKKAV Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak, NFKKAV'ın bu zamana kadarki faaliyetlerini, müzenin kapanma sebeplerini ve yakın gelecekte yapmak istediklerini anlattı.

Emrah Kısakürek, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek Mehmed Kısakürek'in girişimiyle Necip Fazıl Kısakürek'in eşyalarını korumak ve meraklılarına sunmak amacıyla müzeyi kurmaya karar verdiklerini söyledi.

"Ekonomik krizde, ilk kaybedilen siperlerden biri kültür siperidir"

NKFKAV'ı 2015'te kurduklarını ve müzeyi açmak için o tarihte hazırlıklara başladıklarını belirten Emrah Kısakürek, "Evimizdeki eşyalar, belgeler, evraklar, fotoğraflar her şey vakıfta toplanmaya başladı. Yer bulma arayışları devam ederek belgelerin nasıl sunulacağına ilişkin hazırlıklar yapıldı. 2019'a kadar ne bir yer bulabildik ne de bir alan gösterilebildi. Planlanan yerler maalesef başka kurumlara tahsis edildi. Biz de 2019'da kendi imkanlarımızla Ümraniye'de Keresteciler Sitesi'ndeki yere geldik. Burayı kiralayıp 1 ay içinde bir müze oluşturduk." dedi.

Kısakürek, müzenin açılışından 7-8 ay sonra Kovid-19 salgınının başladığını ve bu sebeple müzeyi çok fazla duyuramadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın ve çeşitli etkinliklerimizin etkileriyle bizimle irtibata geçen öğrenciler, doktora öğrencileri, profesörler ve okullar oldu. Belirli periyotlarda ziyarete gelerek burayı değerlendirdiler. Biz 2024'e kadar Büyük Doğu Yayınlarının bütçesiyle müze ve araştırma merkezi çalışmalarımıza devam ettik. Fakat yayıncılık zor zamanlardan geçiyor. Bu ekonomik krizde, ilk kaybedilen siperlerden biri kültür siperidir ve kitap okuma kısmıdır. Dolayısıyla Üstad'ın kitaplarının yayını devam etse de artık gelirimiz buranın giderlerini karşılayamaz duruma geldi. Mal sahiplerinden de belirli bir kira artışı beklerken bir zaman sonra 3 katına çıkan bir kiraya dönüştü. Biz de bunu sürdüremeyeceğimizi düşünerek ve öngörerek kapatma kararı aldık. Bundan sonra şehir değiştiririz, Türkiye'nin her yerinde depomuz olabilir ama müzeyi bir yerde teşkil etmemiz için biraz daha ekonomik gücümüzün olması gerekiyor. Tabii bu haber yayıldıktan sonra bizi bazı büyüklerimiz aradı. 'Ne yapabiliriz?' konusunda da bizlerle görüşme talep ettiler. Kendi yoğunluklarımız sebebiyle hemen iştirak edemedik ama önümüzdeki birkaç gün içinde onlarla da görüşerek belki daha güzel sonuçlara ulaşacağız."

"Kısa bir süre için burada faaliyete devam edeceğiz"

NFKKAV Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise ekonomik koşulların değişmesi sebebiyle kitaba eskisi kadar değer verilmediğini gözlemlediğini vurgulayarak, "Dolayısıyla bu bir şekilde domino taşı gibi, devrildiği anda hepsi gitmeye devam ediyor. Vakıf zaten düzenli bir bağış alan bir vakıf değil. Tabii ki istiyoruz ama henüz böyle bir girişim olmadı. Büyük Doğu Yayınları himayesinde bu zamana kadar varlığını sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Sönmezocak, vakıf bünyesinde bu zamana kadar sergiler, tiyatro ve piyes çalışmaları, senaryo çalışmaları çok sayıda etkinlik yapıldığına dikkati çekerek, vakfın kapanmadığını, sadece müze ve araştırma merkezinin fiziki olarak varlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirdi.

Müzede yer alan eşyaları toplayarak tekrar evlerine götürmeyi planladıklarını, arşiv ve araştırma merkezindeki evrakları da kolilemeye başladıklarını aktaran Sönmezocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele fiziki mekan meselesiydi aslında. Biz yine akademik olarak destek isteyenlere, sinema, tiyatro desteği isteyenlere destek olmaya devam edeceğiz. Bu sadece Necip Fazıl meselesi olmaktan ziyade aslında bir kültür meselesi. Kültüre nasıl baktığımızla alakalı bir mesele. Bazı şeyleri söylemek, ifade etmekten ziyade davranışlarımız da bizim o yöne bakışımızı gösterir. Bu süreçte bir gelişme de oldu. İsmini bilmediğimiz bir gönüldaşımız içinde bulunduğumuz mekanın 1 yıllık kirasını karşılama teşebbüsünde bulundu. Biz de tabii teşekkür ederek bu yardımı kabul ettik. Kısa bir süre için burada faaliyete devam edeceğiz. İnsan olarak bir şekilde kıymet verildiğini düşündüğümüz noktalarda şahsımıza değil ama bu fikir için beklentilere giriyoruz."

"Mesele eşya değil fikir meselesi..."

Şeyma Kısakürek Sönmezocak, Necip Fazıl Kısakürek'in "Benim davam Allah yoludur" sözünü hatırlatarak, "Biz onun anlattığı kelamı bir kişiye daha duyurabilirsek zaten bizim için bulunmaz bir nimettir. Gönlümüz ister ki kalabalıklar olsun, akın akın gelinsin. Mesele eşya değil fikir meselesi... Üstadın eşyaya bakışı, eşyaya hakimiyeti, bunları görmek mesele. Çünkü bunlar onun dimağından damlayan meseleler." değerlendirmesinde bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek'in Müslümana atfettiği zarafetin de müzede görülebileceğine işaret eden Sönmezocak, dedelerinin eşyalarını ve eserlerini göstermeyi, anlam dünyasını özellikle yeni neslin anlamasını sağlamayı çok istediklerini sözlerine ekledi.

Sönmezocak, NFKKAV'ın kuruluş amacının Necip Fazıl Kısakürek'i tanımak, öğrenmek ve anlamak isteyenlere doğru yolu göstermek olduğunun altını çizerek, "Halihazırda düzeni devam eden bir müzemiz, dijitalleşmiş 300 bin evrak bulunuyor. Üstadı koklatmaya devam edelim istedik. Üstadın eserlerinde bir kütüphane dolusu kitabın bilgisini bulursunuz. Biz de aynı yoldan gittik. Üstadın kapısını açtık, ister buyurun girin, ister dönün başka kapıya gidin. Aynı hedef ve gaye içindeyiz. Bu fiziki mekandan bağımsız bir gaye. Her türlü şartta elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.