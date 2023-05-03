İSTANBUL - Tema seçiminde ve görsellikte özgünlük kriterinin dikkate alındığı yarışmanın Jürisinde Cemil Cahit Yavuz, Marco De Angelis, Yılmaz Aslantürk, Damir Novak, Nahid Maghsoudi, Anne Derenne, Kürşat Coşgun, Ayşen Baloğlu, Behzat Taş yer aldı.
Ödül kazanan sanatçılar
Jüri değerlendirmesi sonucunda 2. Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması’nda ödül kazanan isimler şu şekilde oluştu:
Birincilik Ödülü - David Vela
İkincilik Ödülü - Ali Şur
Üçüncülük Ödülü - Engin Selçuk
Mansiyon - Cenk Alparslan
Mansiyon - Darko Drljevic
Mansiyon - Musa Gümüş
18 Yaş Altı Kategorisi
Birincilik Ödülü - İrem Eroğlu
İkincilik Ödülü - Sudenur Küçükbaş
Üçüncülük Ödülü - Zeynep Özalp
Mansiyon - Asya Ataman
Mansiyon - Didar Aşkın Ayrancıoğlu
Mansiyon - Havva Viyan İzsiz
Ödül Töreni 5 Mayıs’ta
Eserlerin içeriklerinin ve mesajlarının özgünlüğü kadar sanatçının üslubu ve tekniği de göz önüne alınan 2. Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi 5 Mayıs Cuma günü saat 14:00’da Kültürpark Kervansaray’da gerçekleştirilecek.
HABER: GİZEM ÇAKAL