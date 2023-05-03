İSTANBUL - 1 Mayıs tarihinde düzenlenen tapu dağıtım töreninde konuşan Üsküdar Belediye Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Hepimizin merakla, heyecanla beklediği tapu teslim törenimize hoş geldiniz. İki yıl önce anahtarlarımızı söz verdiğimiz gibi teslim etmiştik. Bugün de kat irtifakı sorununu çözmüş olarak kat mülkiyeti esasıyla yenilenmiş tapularınızı teslim ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Burası Türkiye’ye örnek gösterilen bir kentsel dönüşüm projesi. Bu proje hepimiz için gurur vesilesi. Verdiğimiz sözlere inanarak, güvenerek bizi yalnız bırakmadınız. Biz de sözlerimizi tutarak size karşı görevimizi yaptık. 2019’da temel attık, 2021’de teslim ettik. 2023’te tapu sorununu çözdük. Bu süreçte katkısı, emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylediğimiz gibi mahcup olmadık, mağdur etmedik. Hakka, hukuka, bilime, coğrafyaya sadık kalarak işimizi doğru yaptık. Sevinçliyiz, huzurluyuz.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acı kayıpları anımsatarak, kentsel dönüşüm çalışmalarında bir gün bile kaybedilmemesi gerektiğini belirten Başkan, “Gerçekten de insanoğlu bu geçici dünyada sağlıklı ortamlarda, güvenli huzurlu binalarda oturmak ister. Bunun için elbette belirli bir gayret belirli bir imkân gerekir. Söz konusu ilçe Üsküdar gibi bir dünya şehri, tarih ve kültür şehri olunca tabi ki herkes bu güzel semtte ikamet etmek ister. Gerçekten de İstanbul’un taşı toprağı altın ama Üsküdar’ın ki yakut. İstanbul’un 39 ilçesi içerisinde kiminle görüşsem bana hep derler ‘Başkanım ne güzel bir şehriniz var, ne güzel bir beldeniz var’ diyorlar.” ifadelerini kullandı.

Başkanımızın konuşmasının ardından hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

HABER: SELÇUK BULUT