İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Başakşehirli Voleybol Turnuvası büyük bir heyecanla başladı. Turnuvanın açılış maçı kıyasıya rekabete sahne oldu. İlk maçta parkeye çıkan Anadolu ve Kayabeyi takımları arasında son sayıya kadar mücadele sürdü. Rakibi karşısında daha etkili olan Anadolu takımı, maçı 2-0’lık skorla kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

35 takımda 450 sporcu mücadele edecek

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda düzenlenen turnuvada 450 Başakşehirlinin yer aldığı 35 takım kozlarını paylaşacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva, yaz sonuna kadar devam edecek. İlçe sakinlerinin kaynaşması ve sosyalleşmesini sağlayacak turnuvanın sonunda dereceye girecek takımlara çeşitli ödüller verilecek.

HABER: MERVE ELÇİ