İSTANBUL - Katılımcılar, sepet örme sürecinde çubukları suda bekletilerek yumuşatma yöntemini kullanarak başladılar. Ardından, bir taban oluşturup bu taban üzerinden örerek sepeti yükselttiler. Örme sürecini kolaylaştırmak için ara ara spreyle su takviyesi yaptılar. Etkinlik sonunda, tüm katılımcılara katılım belgesi verildi. Katılımcılar, bambu sepet örme tekniklerini öğrenerek kendilerini geliştirdiler ve sepet örme sürecindeki deneyimleri sayesinde yaratıcılıklarını ortaya koydular.

HABER: MERVE ELÇİ