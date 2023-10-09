Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla kitap tutkunlarından ilgi gören kitap fuarı, yeni rekora koşuyor.

Fuarı ilk 2 günde 278 bin 497 kitapsever ziyaret etti. Bu yıl 8 bin metrekarelik çadırda da kitapseverleri ağırlayan fuarda 750'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliği düzenlenecek.

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Fuarda 530'u aşkın yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor. 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde kapıların açık olduğu fuarı bu yıl 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

AA