İstanbul

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstiklal Caddesi'nde, bankanın Beyoğlu Şubesi olarak 63 yıl hizmet veren tarihi binada 2020'de başlayan restorasyon çalışmalarının sonuna gelindi.

Korunması gerekli kültür varlığı tescili bulunan yapı, İş Sanat çatısı altında müze olarak hizmete girecek.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu ilk kez sergilenecek

Müzedeki ilk sergide, Osman Hamdi Bey'den Şeker Ahmet Paşa'ya, Hoca Ali Rıza'dan İbrahim Çallı'ya birçok sanatçının 2 bin 700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonundan seçilen 600'e yakın eser yer alacak.

Müzenin kurucu küratörlüğünü mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstlendi. Burçak Madran ise Müzeolojik Danışman olarak katkı sağladı.

Beyoğlu’nun kültürel kimliğinin kıymetli öğelerinden biri olan, 1900'lü yılların başında zemin katı ticari amaçlı, diğer katları konut olarak inşa edilen tarihi bina, bodrum ve zemin katların yanı sıra biri teras, 6 kattan oluşuyor.

AA