İSTANBUL AA- Alanında uzman ve değerli isimlerin konuk olacağı programlarda görüntü yönetmenliği, sinema, senaryo yazarlığı, Oscar'a giden yol, ortak yapım marketleri ve festival programcılarıyla buluşma gibi konular geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla birlikte ele alınacak.

Etkinlik kapsamında senaryo danışmanı Razvan Radulescu, Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi Direktörü Dennis Ruh, yönetmen Danis Tanovic, yapımcı Amra Baksic ile görüntü yönetmenleri Kürşat Üresin ve Cevahir Şahin masterclasslar verecek.

Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Baksic Camo, Cannes Film Festivali Marché du Film Programlar ve Eğitimler Direktörü Aleksandra Zakharchenko, Karlovy Vary Film Festivali Endüstri Ofisi Direktörü Hugo Rosak, When East Meets West Direktörü Alessandra Gropplero ve Tallinn Black Nights Film Festivali Endüstri Direktörü Marge Liiske de panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca Sundance Film Festivali Programcısı Ana Souza, Venedik Film Festivali Seçim Komitesi Üyesi Paolo Bertolin, Locarno Film Festivali Seçim Komitesi Üyesi Stefan Ivancic, Rotterdam Film Festivali Seçim Komitesi Üyesi Delly Shirazi ve Cannes Film Festivali Yönetmenlerin On Beş Günü Programcısı Daniella Shreir ise "Film Seçme ve Programlama & Filmimi A-festivallere Nasıl Gönderirim?" başlıklı panelde bir araya gelecek.

Açık havada film gösterimleri

Dünya prömiyerini dünyanın en prestijli film festivallerinden Tokyo Film Festivali’nde gerçekleştiren Bekir Bülbül’ün yönettiği TRT ortak yapımı "Bir Tutam Karanfil"" filmi ile Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in imzasını taşıyan TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmi açık havada gösterilecek.

Gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleriyle söyleşiler gerçekleştirilecek.

12 Punto’nun 23 Temmuz akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreni TRT 2’den canlı yayınlanacak.