İSTANBUL- "Tatiller hep güzel anılar biriktirmek için aslında fırsatlar."açıklamasında bulunan Burcu Tandoğan şunları söyledi: "Bu yüzden her biri benim için çok önemli ama spesifik söyleyecek olursam aklıma Ritz Carlton’un Evrima isimli cruise gemisi geliyor. İki ay evvel Karayipler’i bu gemiyle gezdim. Her sabah başka bir adada uyandım, hatta kimisi kendi başına bir ülke olan küçük adalar... Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. O kadar etkilendim ki yeni koleksiyonuma da Evrima adını verdim."

HABER: METE YILMAZ