İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Oscar ödüllü yönetmen ve yapımcılarla dünya sinema endüstrisinin önemli kuruluşlarının yöneticileri yer alacak.

Beşiktaş'taki Feriye Sineması'nda gerçekleşecek masterclasslar, paneller ve sunumlar herkese açık ve ücretsiz olacak.

Etkinliğe Fransa, İtalya, Katar, Romanya, Filistin, Karadağ, Yunanistan, İspanya, Hollanda, İngiltere, Kamboçya, Estonya, Hollanda, Gürcistan, Polonya, Slovenya, Bulgaristan, Kosova, Ukrayna, ABD, Bosna Hersek, Sırbistan, Almanya, Belçika, Makedonya, Suriye, İran ve Mısır'dan, 40'ın üzerinde sinema profesyoneli katılacak.

Filistin filmleriyle Filistinli sinemacılara yer verilecek

Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla açık hava film gösterimlerinde bu yıl Filistin filmlerine ve Filistinli sinemacılara yer verilecek.

Filistinli yönetmenler film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

"Filistin Sineması Özel Bölümü" kapsamında yönetmen Maha Haj'ın "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever), yönetmen Kamal Aljafari'nin "Bir Fedai Filmi" (A Fidai Film), yönetmen Annemarie Jacir'in "Düğün Davetiyesi" (Wacib) ve yönetmen Mai Masri’nin "3000 Gece" (3000 Nights) filmleri, açık hava gösterimlerinde izleyicinin beğenisine sunulacak.

Finale kalan 12 eserden, 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Ödül gecesi 14 Temmuz'da düzenlenecek ve TRT 2'den canlı yayınlanacak. "12 Punto" kapsamında "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projelerin sahipleri de Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve senaristleriyle senaryolarını geliştirecekler.

TRT 2'de 7-14 Temmuz'da her akşam 19.00'da "12 Punto Özel" yayını izleyiciyle buluşacak.

Programda finalistler ile röportajlar, etkinlikle ilgili gelişmeler, sinema eleştirmenleriyle programlar, Türk sinemasının ödüllü yönetmen ve yapımcılarıyla söyleşiler ve masterclasslar yer alacak.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi "www.trt12punto.com" adresinden duyurulacak.