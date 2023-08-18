Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;



11. ULUSLARARASI İPEKYOLU FİLM FESTİVALİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI....



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 11.Uluslararası İpekyolu Film Festivali Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenleniyor. İpekyolu Film Festivali, bu yıl 11’inci kez Kadim İpekyolu coğrafyasından topladığı filmleri İstanbul’da sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festivalimize geçen yıl Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan, Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımı ile ulusal ve uluslararası alanda 2678 film katıldı ve festival kapsamında 14 ülkeden 62 film seyirci ile buluştu. UMAY ANA… Bu sene festivalin afiş tasarımında Kırgızistan’da bulunan Cengiz Aytmatov Müzesi bahçesinde yer alan Köktürk Kağanlığı (6-8. Yüzyıl arasına) döneminden kalma Umay Ana heykeli yer alıyor. Afişte yer alan fotoğraf sanat tarihi alanında uzman olan Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’ya ait. Çoruhlu ; ‘Fotoğrafta bulunan heykel üç dilimli bir taç giymekte ve sağ elinde baş ve işaret parmağı ile bir sunu kadehini tutmaktadır. Bu kadeh ve içindeki sıvı ölen atayı dirilten veya insana can veren sıvıyı temsil edebilir veya öteki aleme götürülen bir sunu veya hediyeyi ifade ediyor olabilir. Boynunda bir gerdanlık bulunan taş heykelin temsil ettiği insan figürü aynı zamanda Bozkırda görülen türde bir kaftan giymiş olarak tasvir edilmiş olup yüzü bölge Türk kadın tiplerine uygun olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu yüz tipi genel olarak “ay yüzlü” diye de tabir edilir. ‘açıklamasını yapıyor. Bu sene de festivalimiz İpekyolu coğrafyasının yüzyıllara meydan okuyan kültürünü değerli sinemacılarımız aracılığıyla İstanbul’da buluşturmayı hedefliyor. 11.Uluslararası İpekyolu Film Festivalinde Ulusal ve Uluslararası Kategorilerde Ödüller Sahiplerini Bulacak. Ulusal ödül kategorileri; Belgesel film kategorisinde; en iyi belgesel film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi senaryo, en iyi kurgu dallarında ödül veriliyor. Animasyon film kategorisinde; en iyi animasyon film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi animatör ve jüri özel ödülü veriliyor. Kısa film kategorisinde; en iyi kısa film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi senaryo dallarında ödül veriliyor. Jüri Özel Ödülü ise katılımcı tüm filmler arasından, ön elemeyi geçme şartı aranmaksızın veriliyor. Ülkemizden başvuracak belgesel, animasyon ve kısa film sahipleri başvurularını SETEM2003 koduyla ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler. Uluslararası ödül kategorileri; En İyi Kurmaca Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, Jüri Özel Ödülü, En İyi Belgesel, En İyi Animasyon. Bu yıl ilk kez Kardeşlik Ödülü verilecek. Bu yıl 11’uncusu düzenlenen Uluslararası İpekyolu Film Festivalinde ilk kez İpekyolu coğrafyası dışından başvuran ülkeler arasından 1 filme (Belgesel, Animasyon, Kısa Film) “İpekyolu Kardeşlik Ödülü” verilecektir. Başvurular 01 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Başvuru için ayrıntılı bilgi www.setem.org.tr adresinden alınabilir.

SOSYETE ARABESKÇİSİ CANDAŞ GÜMÜŞ YİNE YAPTI YAPACAĞINI...



Söz yazarı, besteci ve yorumcu olarak müzik hayatında Sosyetein aranılan Arabeskçisi olarak tanınan Candaş Gümüş bu sefer de sevenleriyle Rahmetli Müslüm Gürses'in yıllar önce okuduğu ''Sensiz Olmuyor'' adlı eseriyle karşımıza çıkıyor. Şarkının aranjörlüğünü Ali Hakan Uzunoğlu yaparken klibini ise Yusufcan Özbilen üstlendi. Candaş Gümüş'ün basın danışmanlığı ve menajerliği ise Oktay Şahin tarafından yürütülmektedir.



5.ROTARY ÖRSÇELİK BALKAN KISA FİLM YARIŞMASI’NIN BU SENEKİ KONUSU;

VAROLUŞ NEDENİ “UMUT “



“Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz “ diyen Nietzsche bir anlamda insanoğlunun varoluş nedenine de vurgu yapmıştır. Beş yıldır farklı başlıklar altında düzenlenen bu seneki 5.Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın konusu VAROLUŞ NEDENİ:UMUT. Bitmeyen savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar, insan kıyımları, zorunlu göçler umudumuzu yerle bir etse de üretmeye, çalışmaya, faydalı olmaya ve insanca yaşamaya ve varoluş nedenimizi unutmamaya devam edeceğiz. Bu sene 5.yıldönümünü kutlayan yarışmanın ana jürisi kıymetli kişilerden oluşuyor; Anadolu Üniversitesi İletişim Bölümü Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof.Dr.Aysun Yüksel jüri başkanlığını üstlenirken, Yönetmenler Derneği Başkanı,yönetmen ve senarist Biket İlhan,İzmir Sinema Ofisi Koordinatörü Gülen Saygı, sanatçı Tamer Levent, sanatçı Ahmet Mark Somers, Palic Film Festivali küratörü ve yönetmen İgor Toholj, yönetmen Bülent Alkış, TRT prodüktörü Sevinç Yeşiltaş, Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali direktörü, yönetmen, senarist ve sanatçı Gülten Taranç, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, yönetmen, senarist, şair Canan Çelik,2023-2024 Rotary Dönem Guvernörü Mehmet Altay ve Rotary Geçmiş Dönem Guvernörü Nezih Bayındır. Rotary Kısa Film Komitesi ise Doç.Dr.Nurdan Tümbek Tekeoğlu başkanlığında, Aysun Azak, Murat Sevinç ve Deniz Doğa Tegün’den oluşuyor. Birinciye 35.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye ise 15.000 TL verilecektir. Ayrıca Örsçelik Balkan Jüri Özel Ödülü ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği ödülü de her sene olduğu gibi bu sene de verilmeye devam edecektir. Ödül töreni ve galası 19 Nisan 2024 tarihinde yapılacaktır. Yarışmaya 30 dakikayı geçmeyen filmler katılabilecektir. Filmlerin son gönderim tarihi 15 Mart 2024’tür.

Katılım koşulları ve başvuru formu rkf.rotery2420.org sayfasında yer almaktadır.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...

KIVANÇ TERZİOĞLU