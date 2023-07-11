11 Temmuz 1995 acı bir gündü dostlarım!

Tarih 11 Temmuz 1995 günlerden salı.

Tam 28 sene önce bugün.

En son UKRAYNALILAR deyince acı bir tebessüm ile gözlerim dolmuştu...

Her sıkışan mazlumlar “Kurtar bizi ABD”;

“Sesimizi duy AVRUPA ÜLKELERİ”diyorlar...

ASLINDA SENARYOYU YAZANLAR EMPERYALİZM ;OYUNCULAR MAZLUM MİLLETLER-HALKLAR...

11 Temmuz 1995 senaryosunu da ABD EMPERYALİZMİ yazmıştı...

SREBRENİTSA İDİ UTANCIN ADI!

Utancın kahramanları:

Önce emperyalizm ve onun kendine seçtiği uşağı Miloseviç,

Sırp Lider Radovan Karaciç,

Sırp komutan Ratko Mladiç,

BM’in Hollandalı komutanı (Srebrenitsa’daki 25 bin mülteciyi,Ratko Mladiç komutasındaki sırp milislerine teslim eden) Thom Karremans,

BM’in GÜYA”altı güvenli mülteci kampından biri olan Srebrenitsa’yı SIRP BİRLİĞİ’NE TESLİM EDİN” emrini veren Fransız Generali idi...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN

Fransız Generali emretti!

Hollandalı komutan ve 600 Hollandalı asker,

25.000 Boşnak mülteciyi SIRP BİRLİĞİNE TESLİM ETTİ...

11 gün sürdü KATLİAM 8372 Boşnak

çoluk-çocuk demeden katledildi.

Soykırımdan arta kalan;

“ÇOCUKLARI KÜÇÜK KURŞUNLA ÖLDÜRÜRLER DEĞİL Mİ ANNE?”sorusu oldu...

Soykırım 22 temmuz cumartesi gününe kadar sadece Srebrenitsa’da 8372 can almıştı...

...

BM ve NATO sadece bu süre içinde havada iki F-16 uçurmakla yetindiler...

NATO:30 Ağustos 1995’te müdahale etti;

AVRUPA’nın orta yerindeki bu katliama...

O tarihe kadar 382 bin kişi ölmüş;50 binden fazla kadın tecavüze uğramış;2 milyon kişi mülteci konumuna düşmüştü...

Zamanın ABD başkanı Bill Clinton idi...

Katliam Birleşmiş Milletler birliklerinin gözü önünde cereyan etmişti...

Srebrenitsa katliamı bir

NATO/ABD projesiydi...

Katliam NATO müdahalesi için planlanmıştı...

Bu sayede ABD Balkanlara girebildi...

NATO ve ABD yaygın medya da “kurtarıcı”

olarak boy gösterdi...

Srebrenitsa “emperyal katliamın”en acımasız örneklerinden biri oldu ve

ABD/NATO bu bölgedeki en büyük “ASKERİ ÜSLERİNİ”oluşturarak;ORTA AVRUPA’ya hakim oldular...

MASUM-KATLEDİLEN CANLARDA KENDİLERİNİ ve TOPLU MEZARLARI ;

“MAVİ KELEBEKLER “olarak ortaya çıkardılar...

Toplu mezar arayanlar MAVİ KELEBEKLERİN peşine düştüler;Yakınlarının mezarlarını arayanlar MAVİ KELEBEKLERİN izini sürdü sevdiklerinin kemiklerini bulabilmek için;

En önemlisi CANİLERİN yargılanabilmesi için cesetlere ihtiyaç vardı...

...

AYNI OYUN HALA DÜNYANIN BİR ÇOK BÖLGESİNDE;

EMPERYALİZM TARAFINDAN;

MASUM-SİVİL İNSANLARIN HAYATI PAHASINA,

ACIMASIZCA DEVAM EDİYOR!!!

Emperyalizmin oyunlarına karşı uyanık ve birlik içinde olmak dileğiyle...

Av.Tülay Bekar