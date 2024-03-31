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Esir alınan 'Müslüman Iraklılara' Amerikalı askerlerin dünya kamuoyu önünde yapmış oldukları insanlık dışı işkenceler ve dünya kamuoyunu teşkil eden hukuk havarisi batılı ülkelerin bu insanlık ayıplarını, suçlarını hiç bir şey yokmuşçasına izleyen uluslararası hukukun temsilcileri bu vahşete ne demişlerdir?

Neredeyse yarım asırdan beri süregelen Filistin sorununda, yüz binlerce Filistinlinin evinden yurdundan sürülmesi; on binlercesinin İsrail uçaklarının ağır bombardımanı altında katledilmeleri, İsrail askerlerinin orantısız güç kullanarak sivil halka karşı uygulamış oldukları acımasızlıklar, İslami adetlerini yerine getirmek adına namaz kılan Filistinli Müslüman kardeşlerimizi dahi katletmekten çekinmemişlerdir.

Yukarıda sözünü ettiğim bu insanlık ayıpları; 'sadece etnik temizlik' tanımlamasıyla geçiştirilebilir mi?

Hunharca gerçekleştirilen bu katliamlar tek kelime ile 'soykırım' değil de nedir?

Ama kendi tarih sayfalarında ki, kirli ve karanlık dönemleri görmezden gelerek, Amerika kıtasında 'Kızılderilileri', Kuzey Afrika'da 'Cezayirlileri' ve dünyanın pek çok bölgesindeki sömürgelerindeki İngiltere İmparatorluğunun yüksek menfaatleri gereğince!

On binlerce yerli halkı topluca katletmekten çekinmeyenler; bu masum insanların, dünyanın farklı bölgelerinden ve tarihin derinliklerinden gelen çığlıklarını duymazlar…

Çünkü dünyayı ve dünya insanlığını kendi emperyal hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışan bu ülkeler bu amaçlarına ulaşmak için bu çığlıkları, işlenilen bu insanlık ayıplarını ve suçlarını duymamaya, duymazdan gelmeye; görmemeye, görmezden gelmeye devam edeceklerdir!

O nedenle bizim için önemli olan; yaşadığımız dünyada ve coğrafyamızda gerçekleştirilen bu insanlık ayıplarını ve bunu yapanları unutmadan; hayatlarını seve, seve feda edenlerin kan ve can bedellerinin hesabını sorabilmek ve yaşanan bu acımasızlıklardan ders alabilmektir.

İnsan varlığının kutsiyeti kadar hiçbir şey önemli olamaz. Bu kutsiyetin dokunulmazlığını ancak 'Yüce Yaratan' bozabilir. 'Allahın' vermiş olduğu canı almak, en hafif tabiriyle katilliktir, alçaklıktır. Hele, hele bir milletin varlığını topyekûn ortadan kaldırmaya çalışmak insanlık ayıbı ve suçudur, cezasız kalmamalıdır.

İşte Kıbrıs'ta da, 1963 yılından beri Birleşmiş Milletleri temsilen bulunan, temel görevi tarafsızlık içerisinde hareket ederek, Rum ve Türk bölgelerinde barışı sağlamak olan Barış Gücünün, neredeyse yarım asırdan beri görev yapmış olduğu bu ada da; Kıbrıs Türk Halkının hak ve hukukunu koruduğundan söz etmek mümkün müdür?

21 Aralık 1963 Kanlı Noel olaylarından, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına kadar geçen sürede Rumların, 'Kıbrıs Türk Halkını' topluca katlettiği o acılı dönemlerde; barışı sağlamak adına görevlendirilmiş Barış Gücünü yöneten komuta kademesi ile başlarındaki miğferlerinde BG yazılı askerlerinin acizliği, olaylara Rumlara yakın taraflı yaklaşımı, Rum'un penceresinden bakışı vardır!

Bu yanlı gerçek, pek çok tarihsel olayla da kanıtlanmıştır.

Unutulmasın ki! Zaman en adil yargıçtır. Tarihi gerçekleri göz ardı edip, o gerçeklerin üzerine kendi gerçeklerini monte ederek, yeni bir tarih yazdıklarını sanan, yaşanan tüm gerçekleri tarih sayfalarından silme gayreti içinde olanlara, en anlamlı cevap yine tarihin içinden gelir.

Zira tarihin akışını tersine çevirmeye kimsenin gücü yetmez. Çevirmeye çalışanlar, başlarını tarihe çarparlar. Sonuçta, daima ' tarihin mantığı ' galip gelir…

Devamı yarın...