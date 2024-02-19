GEÇMİŞTEN, GÜNÜMÜZE ON'ARLI YILLARIN İZLERİYLE TÜRKİYE…

(Unutturmamak için yazdım, unutulmasın o yıllar..!)

1950'li yıllar…

... dünden devam

Türk Tugayı'nın kazandığı başarıların tesadüfî olmadığı, gide-rek yükselen bir düzeyde devam ettiği anlaşılıyordu.

Dünyanın en sapa ülkelerinde, köşede duran elçilerimiz, tebrike gelenlerle dolup taşıyor; dünyanın dört bir yanındaki basın organları, Türk'lerin Kore'de gösterdiği başarıyı övüyordu.

Türk Tugaylarının Kore'de katıldıkları muharebelerden çıkan başlıca sonuç şudur:

Türk Askerleri; bu savaşlarda da, babalarının ve dedelerinin üzerinde titrediği 'Türk Kahramanlığının' intibağını zedelememişlerdir.

Yeni ve modern savaş silah araçlarıyla, savaş tecrübeleri olma-yan genç kuşaklar, katıldıkları bu koalisyon savaşında; dövüşkenlik yeteneklerini yeniden tescil etmişler, devletin ve ulusun kendilerinden beklediği görevleri en iyi bir biçimde yaparak, devletin ve ulusun güven ve desteğine layık olduklarını, bir kez daha göstermişlerdir.

Savaştan sonra devletimiz, gerçekten büyük bir görev başarmış; devlete siyasi ve ekonomik büyük olanaklar ile itibar kazandırılmıştır.

Ayrıca Kore'de savaşan askerlerimiz; evvela Türk Silahlı Kuv-vetleri'nin, sağlam ve ileri bir "Askerlik Kültürüne" sahip olduklarını ortaya koymuşlardır.

Türk Ordusunun kahramanlık geleneğinin devam etmekte oldu-ğunu, çetin bir muharip olarak bilinen Türk askerinin değişmediğini, muhariplik yeteneklerinin korunduğunu göstermişlerdir.

Birlik ve birey olarak, her türlü durum ve koşul içinde, düş-manla kıyaslanmasına imkân olmayan bir biçimde, üstün olduklarını kabul ettirmişlerdir. Türk Tugaylarının Kore'de verdikleri muharebeler, yabancı askeri okullarda okunmakta ve çıkan sonuçlardan istifadeye çalışılmaktadır.

Üç yıl süren Kore Harbi; sonunda 220.000 Güney Kore askeri-nin, 1.000.000 Koreli sivilin ölümüne ve 5 milyon kişinin evsiz kalmasına sebep olmuştur.

Türk Kuvvetlerinin Kore'ye ayak bastığı 19 Ekim 1950'den an-laşmanın imzalandığı tarihe kadar, 14.936 Türk askeri Kore'de çarpış-mıştır.

Muharebelere iştirak eden 3 tugayımızın verdiği şehit miktarı 721 kişidir. Halen Pusan şehitliğinde 462 Türk şehidi yatmaktadır.

Kore Harbi'nin sona ermesinden sonra 1960 yılına kadar, Tür-kiye Kore'ye bir tugay göndermiş ve en son giden 10'ncu Türk Tugayı olmuştur. Bu tarihten itibaren 1966 yılına kadar bir bölük gönderil-miş, 1966 yılından 1971 yıkına kadar da her yıl bir manga büyüklü-ğünde şeref kıtası gönderilmiştir.

Kore zaferlerini Türk ve insanlık tarihine sayısız kahramanlık ve şerefle maleden şehitlerimizi ve gazilerimizi; Yüce Türk Milleti daima minnet ve şükran duyguları ile anacaktır.

Nur içinde yatın aziz şehitlerimiz. Ömrünüz uzun olsun, sağlık ve mutlulukla dopdolu geçsin değerli gazilerimiz, vatan size minnet-tardır…

Türkiye'nin Nato'ya girişi:

Sovyetler Birliği ile Lenin zamanında imzalanan Brest Litovks Barış Antlaşması, Moskova Antlaşması ve Kars Antlaşmasına rağ-men, 2'nci Dünya Savaşı sırasında; Stalin'in önce 1939'da Molotov kanalıyla Ribbentrop ve Hitler'den daha sonra 1945'te Truman ve Churchil'den Türkiye sınırları ile ilgili talepleri dolayısıyla Türkiye, Batı ittifakı ve Nato ile yakınlaşmıştır.

1950'de Adnan Menderes hükümeti döneminde T.B.M.M kara-rıyla Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler komutası altında A.B.D ve Güney Kore'nin yanında çarpışarak verilen şehitler, dönemin muhalefet lideri İsmet İnönü ve partisi C.H.P tarafından Nato üyeliği için yapı-lan bir taviz olarak adlandırılmıştır.

Başlangıçta 12 devletin iştirakiyle kurulmuş olan Kuzey Atlan-tik Antlaşmasına Londra'da 17 Ekim 1951 tarihinde düzenlenen bir protokol ile Türkiye ve Yunanistan'ın da katılımları onaylanmıştır.

Türkiye 18 Şubat 1952'de Fuat Köprülünün Dışişleri Ba-kanlığı yaptığı Adnan Menderes Hükümeti döneminde Nato'ya resmen üye olmuştur…

devam edecek...