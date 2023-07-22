İSTANBUL- Nick Fury ve Captain Marvel, yeniden bir araya geliyor ancak bu sefer asıl serüvenin merkezinde Captain Marvel (Carol Denvers)’ın yanına Kamala Khan ve Carol’ın ayrı düştüğü yeğeni S. A. B. E. R astronotu olan Captain Monica Rambeau da ekleniyor.

Yaşanan bir olay sonucu bu üç kadının güçleri birbirine karışacak ve bu soruna rağmen bu üçlü, birlikte hareket ederek kainatı karanlığa gömecek büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışacaktır.

10 Kasım’da sinemalarda vizyona girecek olan ve yeni yayınlanan fragman ve afişiyle geri sayım heyecanını artıran Marvel Studios imzalı ‘The Marvels’ın yönetmen koltuğunda Nia DaCosta oturuyor. Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton ve Park Seo-joon’un başrollerinde yer aldığı film Marvel hayranlarını sevdikleri dünyaya bir kez daha davet ederken; bu dünyayla hala tanışmayanlara da davetkar bir seyirlik sunacak.

HABER: MERVE ELÇİ