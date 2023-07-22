

Karadeniz Sivil Toplum Konfederasyonu Genel Başkanı Nevzat Duyar'ın öncülüğünde başlanan Kadın'ın toplumdaki yerine ve değerine dikkat çekilmesi amacıyla gündeme gelen Kadın konulu kısa film yarışması için masaya oturuldu.

İstanbul Üniversitesi iletişim Bölüm Başkanı Nilüfer Pembecioğlu, iş insanı ve Gayrimenkul danışmanı Bağdagül Aksakallı, Eğitimci Danışman ve İnovatif Arayüz şirketi sahibi Nurettin Cengiz ile yapılan uzun görüşmelerin sonucunda kısa film yarışması hakkında ayrıntılı görüşmeler yapıldı.

Etkinlik, kısa film türünün gelişmesine destek olmayı, Kadının değerini anlamayı ve anlatmayı amaçlıyor.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN